記者林昱孜／台南報導

台南廢棄物亂倒魚塭農地「40足球場大」，南檢起訴102人、27公司。

台南一對從事建築廢棄物清運的許姓夫婦，勾結營建包商、司機、土地仲介等人，涉嫌在台南市23處農地、魚塭及3處光電場預定地，非法回填營建廢棄物，受害面積廣達30公頃（約40個足球場大）。檢方依廢清法起訴被告共102人及27家公司，並建請法院沒收不法所得2865萬餘元。

台南廢棄物亂倒魚塭農地「40足球場大」，南檢起訴102人、27公司。

南檢起訴指出，許姓夫婦原建築廢棄物清除的砂石車隊，與營建包商、司機及土地仲介勾結，自前年起將建築工地產出的磚塊、水泥塊、鋼筋等事業廢棄物，運往安南、新市、左鎮、關廟、七股等地區的私人土地或光電案場傾倒，並由怪手挖掘坑洞掩埋，部分廢棄物來源甚至涉及學校公共工程。

台南廢棄物亂倒魚塭農地「40足球場大」，南檢起訴102人、27公司。

檢方指出，本案涉案人眾多，起訴書厚達1444頁，偵辦期間共發動8次搜索、開挖現場19處，並查扣大批犯罪機具，為保全犯罪所得，檢方已於去年先行拍賣查扣的15輛曳引車及挖土機，拍賣金額共計906萬4000元。

台南廢棄物亂倒魚塭農地「40足球場大」，南檢起訴102人、27公司。

此外，偵辦過程中亦查獲前歸仁分局歸南派出所許姓所長涉及洩密，通報業者警方取締時段以規避罰單。該部分已由台南地院依洩密罪判處許員有期徒刑6月、緩刑2年。

傾倒廢土案起訴書厚達1444頁，移送時需以推車搬運。

