台南廢棄物場大火 名醫示警「世紀之毒」？黃偉哲怒駁發聲

烏樹林暫置場大火持續延燒。（圖／曹婷婷攝）

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場從21日晚上發生火警，一路延燒至今，完全熄滅恐需近1周時間。周邊居民對空氣品質和健康問題產生疑慮，胸腔科醫師蘇一峰更示警「世紀之毒」石棉瓦，對此環境部立即澄清，而台南市長黃偉哲也強調，希望先救災再究責。

棄物暫置場火災傳出該處含有劇毒「石棉瓦」，蘇一峰醫師近日更在臉書發布多則貼文提醒，「石棉瓦就這樣子燒下去，燒的是惡名昭彰的致癌物石棉，沒有任何政府警示這件事情！」示警吸到肺裡面產生肺癌、間皮癌、纖維化，這些都是致死疾病。

對此，環境部昨（25）日發布新聞稿澄清，指24日部長彭啟明在立院被問到台南的暫置場如何堆放分類，透露有樹枝、廢棄家具、營建廢棄物及廢棄石綿等？該部經再查證並說明現場並無堆放石綿瓦，請勿再錯誤引述。

環境部指出，石綿瓦不易燃是防火建材，當年不知有此危害才被廣泛使用。台南損壞的石綿瓦已經加速清運中，這是前所未有的巨量，大家都很努力在解決，呼籲切勿傳播不實訊息，以免造成民眾恐慌。

對此，市長黃偉哲昨天也在臉書發文，譴責惡劣造謠，重申廢棄物火場並沒有石棉瓦，內文提到烏樹林廢棄物火場主要為廢家具、磚瓦、枯枝，並沒有石棉瓦的堆置，所有風災廢棄物皆採分類管理，石棉瓦部分暫置區位於城西焚化爐，要外界勿再以訛傳訛。此外，環保局也持續監測火場周邊地區的空氣品質，並增設行動醫院，提供有健康疑慮的民眾健檢。

黃偉哲進一步透露，同時也運用科技救災，無人機結合移動式砲塔，即時影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，大大提升消防同仁的安全與殘火處理的效率。最後他感謝所有前線同仁辛苦的救災，盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法來提告。

