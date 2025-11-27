台南建商卡位蛋黃區 「巷仔內」土地成新歡
【記者柯安聰台北報導】台南中西區協進市場舊址，建商成為新地主。根據內政部實價最新揭露，位於台南市中西區民權路三段234巷內，佔地約352.6坪的住宅用地，今年7月，由台南在地建商「信耘建設」，以總價約1.9億元買下，每坪成交單價約54.5萬元，成為中西區今年次高總價土地交易。
據了解，該基地前身就是於60年代興建的民營市場「協進市場」，該市場建築由數棟木造日式町屋組成，獨具特色的日式復古風情，曾吸引不少網友打卡外拍，然而走過半世紀，躲不過時代巨輪，協進市場後期因發展不如預期，空間閒置多年且建築殘舊，原有的木造建築，已於2023年全數拆除，徒剩空地一片，如今由建商接手，預期將為商圈街廓帶來新風貌。
（圖）台南在地建商1.9億元買下中西區協進市場舊址土地(圖-台灣房屋)
台灣房屋永華市政加盟店店東吳權峰表示，協進市場原址鄰近民族路三段與金華路四段口，區段位屬台南蛋黃核心地段，周邊鄰近協進國小、近星鑽特區及神農街、河樂廣場等熱門景點，整體生活機能與商業發展條件優渥，雖然該基地位處巷仔內，整體地形條件不算完美，但因具備地段優勢，加上目前台南蛋黃市區土地稀少，要取得大面積素地不易，相對也促使建商願擲高金，勢在必得。
吳權峰表示，該商圈擁有豐沛的在地自住、就業租屋客群與置產客需，周邊多為老透天聚落，新建案量不多，未來如推大樓類型產品，應頗具吸引力，如以成交地價推估，未來每坪開價應落在3~4字頭。
另外，台南建商「皇龍建設」，也從去年11月起，陸續取得位於東區崇善15街33巷內，約406.8坪住宅含道路用地，合計總價約1.9億元，而與協進市場交易相同，所取得用地皆是位於蛋黃區巷弄裡的空地。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，東區、中西區為台南核心蛋黃區，因開發早且飽和，區段可供開發、條件優越的大面積基地越趨稀少，這使得建商插旗市中心的布局策略相應調整，除了透過整合老透天、收購停車場等方式獵地，不同以往鎖定臨路型基地，轉往熱門商圈的巷仔內積極尋地，就是為求卡位核心區段。
李家妮指出，這類非臨路型、街廓狹窄的市區巷仔內基地，在整體開發條件上難免受限，然而巷弄裡推案有助於老街廓微更新，同時能掌握核心地段的價值效益，也成為開發業者願意積極布局的關鍵誘因。（自立電子報2025/11/27）
其他人也在看
「先股後房」央行打亂投資盤？！建商減量也不降價...老手曝「買家追高不追低」繼續撐吧｜房市觀點
央行近2年的房市調控政策不斷，尤其去年9月的第七波信用管制直接讓購屋人很難借錢，直接讓房市買氣冷卻超過1年，終於在建築貸款、買賣移轉棟數等各項數據都讓人很有感，那麼接下來的大哉問是什麼呢？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
六都購屋縮水最嚴重5區出爐！龜山平均減36%全台第一
近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，民眾購屋越買越小！永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全台第一，台中市「中區」則減少20.4%，高雄市「鹽埕區」、「新興區」的面積也有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
昔"住宅典範"成人間煉獄? 香港宏福苑災前外觀曝
生活中心／綜合報導香港「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，造成嚴重死傷，根據了解，宏福苑已經有42年歷史，屬於大型集合住宅社區，類似台灣的社會住宅，香港政府早年的居屋計劃，讓這邊曾經是住宅典範，如今卻因為要大整修，8棟大廈，一夕之間，燒了7棟。香港房產「宏福苑」介紹：「8棟大廈相連多層停車場，圍著學校及籃球場而建。」這樣的房型，在台灣，肯定是黃金住宅，旁邊公園綠地、學區、還有海景，交通、商場也方便，位在香港大埔海港灣邊的宏福苑，週三下午一場大火，幾乎付之一炬。香港宏福苑是大型集合住宅，類似台灣的社會住宅，8棟大樓，都在30層以上，已經在這邊42年了，因為屋齡也有一定年紀，去年7月拉皮大整修，屋外棚架也已經架了超過一年，預計明年3-6月就要拆，曾經的住宅典範，是當年香港居住正義重要一環，一夕之間，燒了7棟，影響上千住戶。香港宏福苑8棟集合型住宅，曾是當地住宅典範（圖／中原地產）香港室內設計師：「這個單位的實用面積，是460呎（約13坪），屬於一個兩房一廳的單位，進來大門的位置，其實這個位置有一面牆，分隔廚房和玄關的部分，也因為看上去這個位置，有一點局促的感覺。」因為香港地狹人稠、房價又居高不下，宏福苑是早年的居屋計畫，是為了協助中低收入戶家庭，能夠以低價來購屋、租屋，平衡房價壓力，總共大約2000戶，住了將近5000人，但每戶只有14坪左右，現在還住裡面的大多是長者，逐漸成為高齡化社區，也因次，大火來時，很多人根本來不及逃。香港宏福苑8棟住宅，一夕間燒毀7棟（圖／民視新聞）作為全球人口密度最高的城市之一，住的問題，在香港本就大不易，現在因為外牆維修釀成大火，還帶走44條人命，以及上千戶居民面臨無家可歸，原本的居住正義，彷彿成了人間煉獄，引發國際關注。原文出處：昔「住宅典範」成人間煉獄？ 香港宏福苑災前外觀曝 更多民視新聞報導香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前擔憂」成預言香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了香港殉職消防員「本預計下個月結婚」！10年女友貼文惹哭上萬網民民視影音 ・ 6 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 7 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 11 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 4 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過
即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。民視 ・ 7 小時前