台南建築工地 「 26樓向上延燒」秒變高空火炬！警消一做法快速撲滅

社會中心／洪正達報導

台南市安南區長和路上一處大樓工地16日晚上7點突然起火燃燒，且起火地點在26樓處並向上延燒到28樓，消防局獲報後派遣大批人車趕救援，所幸沒有人員受傷受困，不過由於起火點較高，直到晚間9點多才將火勢控制，詳細起火原因待火調科釐清。

消防局指出，16日晚間7點05分接獲報案，指出在安南區長和路一段與環管路口新建大樓發生火警，隨即派出大批人車趕往救援，抵達現場後發現起火點在28樓處，隨即布水線灌救，

但警消趕抵26樓時發現28樓於屋凸處有火光及濃煙。

由於起火樓層較高，後續經評估後決定將水線拉往隔壁棟，後續經警消共同努力後，火勢於9點左右獲得控制，並於10分鐘後將火勢撲滅，詳細起火原因待查。

