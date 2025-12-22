台南式跨年 敲古鐘迎接2026

子時一刻敲鐘迎新年，為特別的「台南式跨年」，台灣府城隍廟特地請出「百年古鐘」敲響祈福。

跨年夜，除了聽演唱會、欣賞煙火，在眾神之都的台南，還有另類選擇，由民間團體發起、民政局共同主辦的「敲鐘祈福」特色跨年，今年邁入第七年，在三十七區，近百家的廟宇、教會，共襄盛舉，在三十一日晚間十一時十五分（子時一刻），同步串聯各區參與的宗教團體，敲響象徵祝福與希望的鐘聲，讓溫馨的跨年活動，陪伴市民迎接新的一年。

活動宣布記者會於台灣府城隍廟埕舉辦，廟方請出「百年古鐘」敲響祈福。主委委郭榮哲說，珍藏在府城隍廟文物館中的百年古鐘，乃道光十八年（一八二八年）所製，珍藏於廟方文物館內，此次活動，再度鳴響，不僅象徵歷史傳承與新年祝願，也盼更多宗教團體加入，讓祝福的鐘聲在城市持續擴散，別具歷史與文化意義。

市長黃偉哲表示，台南跨年敲鐘祈福活動規模逐年擴大，成為結合各宗教、跨越信仰的重要年度盛事，近期社會事件，令大眾不安，宗教向來勸人為善、祈求和平，盼在跨年時刻，透過敲鐘為個人、家庭與城市祈福，祝願台南與世界平安祥和。而台南為眾神之都、宗教之都，跨年時刻，以肅穆而悠揚鐘聲取代鞭炮聲，別具意義，也讓廟埕與教堂成為展演舞台，展現宗教共融與公私協力成果，形塑獨具特色的「台南式」跨年。

活動召集人蔡宗昇與周榮棠指出，活動以「一廟埕一舞台」為理念，希望各地信仰中心讓民眾能就近跨年，目前已有近百家廟宇、教堂參與，其中中西區聚福宮、集福宮更是年年參與。各宗教團體也規劃多元祈福與迎新活動，如聚福宮舉辦五條港走讀及跨年音樂會、北門區興安宮舉行「鹽續幸福．夕陽送舊」音樂會，古都保存再生文教基金會加碼贈送「府城紀念御守」，另有發放茶點、湯圓、滷麵及贈送祈福明信片、錢母及文創伴手禮等，除分享喜悅，也將祝福帶回家。