台南強化台日交流 跨國投資創互利

大陸、日本關係緊張之際，台灣全面加強與日交流，台日文化友好交流基金會6日參加林百貨摩登大遊行，提及日本部份半導體、精密機械製造或新創事業有「2代不接班」問題，更不願隨供應鏈移廠到美國，正值日幣貶值，台灣政府可透過輔導、補助，提供台企跨國投資、併購日本中小企業。

台南市林百貨是日據時期成立的百貨公司，11年前起每年舉辦摩登大遊行，活動時街頭有如時代劇現場，6日有30組團體逾500人著各式復古裝上街，上千民眾圍觀拍照。

今年遊行，台南市日本人協會、台日文化友好交流基金會均派員參加。其中，台日文化友好交流基金會除協助城市交流、雙向招商、擴展雙邊業務，近年更包括科技產業文化深層交流。

基金會董事長李退之認為，台日交流不只在基本的旅遊、文化互動，可從中小企業投資、併購達到真正的台日互利，尤其在台、日之間的半導體與精密製造可謀求雙邊合作。

李退之觀察日本產業近況表示，台日產業合作才能達成最實質融合。日在精密製造技術上領先、台在業務、客服的能力較強，商場上由台灣接業務訂單、日本提供服務技術，可形成台日互利。

他提到，日本產業近年出現人口老化，部分企業2代不願接班等問題，今年在美國關稅衝擊中，需建立「排紅」供應鏈，有企業不願將工廠移往國外，近期出現增資或出售的需求。正值日幣大幅貶值，台灣中小企業有機會投資接手、併購這些日本公司。

李退之表示，要中小企業跨國投資管理，的確會造成顧慮，基金會正向中央提議擬定「實質產業融合補助措施」，透過資金補貼、跨國投資管理的輔導諮詢，協助台企投資入主外國企業。