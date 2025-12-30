南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

面對防汛工作的不可預知和風險，台南市政府以最高標準進行整備，今年在市府團隊的積極爭取下，獲得經濟部水利署三千多萬的補助，加上自籌五千多萬，投入近九千萬增購了60台的移動式抽水機組，強化基本防汛能力。





台南強化防汛力! 斥資9千萬購60台移動式抽水機組

台南市政府今年增購移動式抽水機，強化防汛能力。（圖／民視新聞）





按下啟動鈕，20多台的移動式抽水機，展現令人震撼的抽水性能，台南市政府今年增購移動式抽水機，強化防汛能力。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲表示：「我們就是要在這個時候，維持設備跟工程的妥善率，能夠把必要的量能給儲備好，這樣的話如果將來颱風季節，颱風來到的話民眾的安全，才會得到進一步的保障。」

台南市是全國潛勢易淹水面積，最大的城市，這場抽水機的交機儀式，也代表市政府，全力守護市民生命財產安全的承諾。尤其極端氣候成為常態，短延時強降雨，常在短時間內造成大量積水，機動性高的移動式抽水機，往往能在第一時間，發揮應急功能。





台南強化防汛力! 斥資9千萬購60台移動式抽水機組

全國潛勢易淹水面積最大的城市，台南市購置更新移動式抽水機，宣示全力守護市民生命財產安全的承諾！（圖／民視新聞）





台南市水利局長邱忠川強調：「莫拉克颱風的時候，淹水面積有5萬5千公頃，到今年只剩下135公頃，最主要是有做一些系統性的整治，那當然在強降雨極端氣候的時候，有一些低漥地區容易積淹水，那這時候就需要靠這些，移動式抽水機啦。」

目前台南市共有511部移動式抽水機，是全國設備最完整的城市之一，不過部分機組使用已久，機齡超過15年，難免造成抽水效能和穩定性的不佳。

電機公司海外部副總姚志聰表示：「那主要是它可以移動方便，跟這個到不同的點，來做抽水的這些動作。」

市長黃偉哲親自到場檢視，抽水機組的連續抽水性能，也期盼在市府團隊努力下，有效減緩汛期強降雨，造成的積淹水問題，全力守護市民生命財產安全。





原文出處：台南強化防汛力! 斥資9千萬購60台移動式抽水機組

更多民視新聞報導

濁水溪南岸高灘地嚴重流失 水利署斥資5700萬防災

年終獎金入袋！ 彰化漁民東引抓逾千尾＂正頭烏＂

快儲水！桃園龜山今停水11小時 影響區域一次看

