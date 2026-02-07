台南彭于晏正面照曝光！昔日戰神翻車淪「包庇正妹色警」 從警6年喊卡

記者林昱孜／台南報導

警界彭于晏黃男涉嫌縱放正妹，遭檢方起訴現已停職。（圖／翻攝畫面）

台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣因而有「警界彭于晏」之稱，不只高顏值吸睛，從警以來績效優異獲封「戰神」，還因為協助貧困理髮嬤度過困境的溫暖事蹟登上媒體版面。豈料，去年卻因為包庇正妹，還滑進對方旅館房間待5hrs形象大翻車，遭檢舉調查後起訴停職，6年從警生涯暫停。

警界彭于晏不只高顏值還績效優異，過去曾有「戰神」封號。（圖／翻攝臉書）

黃員警專37期行政警察科畢業，於109年10月分發至台南市警局二分局服務，不只有酒駕殺手稱號，還因為專抓毒品、竊盜，光是111年就偵破345件刑案，拿下全台警員最多功獎，因而獲封「戰神」，過去更曾因為攔查酒駕騎士畫面曝光後，高顏值獲得關注，也多了個「警界彭于晏」稱號。

黃員有警界彭于晏之稱，平時也熱心助人。（圖／翻攝臉書）

黃員不只績效優異，還有顆溫暖的心，得知轄區經營傳統理髮店的老婦人，生意不佳又得照顧臥病在床的丈夫以及小兒麻痺的兒子，自願當起第一個客人，並號召同仁一起到店內理髮，幫助她度過難關。一直以來形象良好的黃員，卻於去年6月遭控，縱放酒駕嫌犯後座正妹，協助逃單滑進飯店房間，形象大翻車。

警界彭于晏被檢舉縱放酒駕犯後座正妹，還滑進飯店房間5hrs，形象大崩壞。（圖／資料畫面）

黃員面對調查，始終堅持自己是前往借廁所，只有在房間內與石女聊天。不過，案經檢方調查，黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人張女炫耀討論；同年8月，他又將一份關於洪姓男子的詐欺案偵查報告翻拍傳給張女閒聊，侵害民眾隱私。

台南地檢署認為，黃員身為執法人員，卻違背職務，依圖利罪及違法個資法等罪，將他提起公訴。台南市警局二分局表示，案件偵查終結並已起訴，分局立即依法將該名員警予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。

