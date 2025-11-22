台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場大火 空污影響範圍擴大至14區
濃煙狂竄 徹夜灌救逾5小時控制火勢
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的後壁區烏樹林暫置場昨晚（21日）發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。
台南市環保局昨晚通報台南市後壁區烏樹林發生廢棄物火警，現場火勢逐漸控制中，可能影響空氣品質範圍為台南市的後壁區 、白河區、柳營區、東山區、六甲區 。今天上午9時30分更新通報空品影響範圍擴大為，後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。
台南市消防局昨晚8時40分獲報，白河區中正路下秀祐橋附近的烏樹林暫置場發生火警，消防局出動5車10人趕往，到場發現燃燒面積太大，需要增援，不只台南市政府環保局派出4輛重機具支援，消防局也陸續增派至25車59人及2台無人機灌救。
消防局指出，現場堆置廢棄物8成是木頭，高度3層樓至4層樓，灌救不易，昨晚10時22分侷限火勢，今天凌晨零時13分開闢防火巷，2時13分控制火勢。消防局表示，目前火勢僅止於控制階段，尚未撲滅，燃燒範圍無法估算，所幸暫無人傷亡。
