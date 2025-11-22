台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
午後海風影響 空污範圍後壁、柳營、東山、官田、善化等5區
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的後壁區烏樹林暫置場昨晚（21日）發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救至今天中午約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。
台南市環保局昨晚通報台南市後壁區烏樹林發生廢棄物火警，現場火勢逐漸控制中，可能影響空氣品質範圍為台南市的後壁區 、白河區、柳營區、東山區、六甲區 。今天上午9時30分更新通報空品影響範圍擴大為，後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。中午因海風吹進來，空品影響範圍縮小至後壁區、柳營區、東山區、官田區、善化區等5個行政區。
台南市消防局昨晚8時40分獲報，白河區中正路下秀祐橋附近的烏樹林暫置場發生火警，消防局出動5車10人趕往，到場發現燃燒面積太大，需要增援，不只台南市政府環保局派出4輛重機具支援，消防局也陸續增派至25車59人及2台無人機灌救。
消防局說明，火警現場堆置廢棄物8成是木頭，高度3層樓至4層樓，灌救不易，直到昨晚10時22分侷限火勢，今天凌晨零時13分開闢防火巷，2時13分控制火勢，上午10時51分撲滅及進行殘火處理，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡，起火原因有待調查釐清。
黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，這場火災原本估計會連燒數天，但在消防局、環保局支援灌救得以控制火勢，因現場還有悶燒狀況，得挖開散發沼氣及降溫，再以水壓制，他希望早日做好，減少空氣污染、延燒及危險性。
環保局資料顯示，截至上午9時30分，烏樹林暫置場火警，可能影響後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區等14個行政區空氣品質。
環保局告訴中央社記者，中午因海風吹進來，空氣品質影響範圍已縮小至後壁區、柳營區、東山區、官田區、善化區等5個行政區。
