台南後壁垃圾山連燒4天「超級臭」 謝龍介：請黃偉哲拿出魄力

位於台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場，21日晚間發生大火，不料火勢持續延燒，到今（24）日已是第4天，空氣瀰漫刺鼻焦味，附近民眾都大呼「超級臭！」對此，國民黨立委謝龍介喊話，要求台南市長黃偉哲請拿出魄力與能力，守護台南人的呼吸自由。

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚間發生大火至今已持續延燒4天。（圖／謝龍介臉書）

謝龍介今日下午在臉書發文，開頭就直言，「黃偉哲市長看過來！」並提到環境部正式「建議」，台南市政府應積極撲滅後壁垃圾山惡火！

謝龍介表示，台南後壁垃圾山惡火延燒第四天，悶燒焦臭瀰漫府城，今天，國民黨台南隊分進合擊，台南市議會黨團在質詢時確認，台南市消防隊目前僅有少數人力留守，而惡火悶燒估計還要三、四天。

廣告 廣告

國民黨立委謝龍介喊話台南市長黃偉哲拿出魄力和能力。（資料照／中天新聞）

謝龍介指出，這座垃圾山堆置的，許多是早先風災，迫於時間與預算，清運之後暫放的樹木、石棉、營建廢棄物等，照理說還要做最終處置，耗資估計三到五億元，但如今一把惡火燒成灰，就算清運，也能省下一大筆錢。

謝龍介續指，於是問題來了，台南市政府因此被質疑是否消極滅火，讓惡火燒，但付出的代價就是台南市民必須持續忍受惡臭。

對此，謝龍介透露自己對決環境部長彭啓明，彭部長再三強調，清運費用都已編進風災特別預算，不需要，也不會故意省錢，現場也持續增闢水線灌救，而環境部也在今天，在公開質詢的情況下，首度正式呼籲台南市政府應該積極滅火。

環境部長彭啓明。（資料照／中天新聞）

最後謝龍介喊話，中央發話了，黃偉哲請拿出魄力與能力，守護台南人的呼吸自由。

延伸閱讀

影/台南市長選舉落後3%！林俊憲轟：我的民調會輸給謝龍介嗎？

台南市長民調領先林俊憲 謝龍介曝：黨快談定提名辦法了

台南市長選戰最新民調 陳亭妃領先！謝龍介戰林俊憲仍佔優