台南後壁烏樹林大火燒13天終於滅了！初步排除人為縱火 災後3重點曝光

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場上月21日發生火警，火燒13天於3日晚間完全撲滅，消防局初步排除人為縱火。今（4）日台南市政府上午召開記者會說明，環保局列出「整理整頓、監測作業、保全駐守」3大災後處理重點。

台南後壁區烏樹林暫置場大火滅了，現場空拍畫面曝光。（圖／南市府提供）

環保局代理局長許仁澤指出，災後處理的3大重點，首為「整理整頓」針對燃燒樹枝及廢棄物進行整理、移除，第二為「監測作業」持續進行現場土壤採樣檢測及水質分析作業，第三則為「保全駐守」，場內將維持24小時駐守，每小時派員巡查嚴密監控。

環保局代理局長許仁澤說明災後處理3大重點。（圖／南市府提供）

許仁澤強調，火勢已撲滅，目前進入善後復原階段，環保局將廢棄物分為「磚瓦類」、「樹枝類」、「綜合廢棄物」3類，儘速進行分類整理，同時維持全天候24小時駐守巡查機制，以杜絕未來有類似悶燒情形發生。

許仁澤說明，自火災發生以來，環保局啟動空品監控，於下風處架設火點影像監控，並進行24小時連續監測且公開數據；水質方面則是密集採水檢測，嘉南大圳烏樹林橋(灌溉水)烏樹林大排下秀祐橋(河川水)在11/22、11/25、11/27檢測水質監測安全無虞。

消防局長李明峯表示，初步排除人為縱火。（圖／南市府提供）

消防局長李明峯說明，火勢已滅，惟為防範後續可能情況，消防局在現場預留3輛備用消防車、2位警消人員及1部無人機佈線戒護，且安排定時巡視；無人機則是每6小時升空，以利掌握現場最新情況，目前已初步排除人為縱火的可能性，將再次派鑑識人員前往火警現場勘察確認。

