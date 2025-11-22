台南後壁烏樹林廢棄場惡火 濃煙浮現李小龍臉孔畫面曝光

網友指這團濃煙(圓圈處)像極李小龍的臉孔，有頭髮、眉毛、眼睛、嘴巴，神韻也像。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場，21日晚上發生大火，火光衝天，有網友在本報拍攝的火場照片中，發現濃煙中竟浮現李小龍的臉部輪廓，另張照片中也有團像老鼠的濃煙，在網路引發熱議。

烏樹林廢棄物暫置場前晚大火延燒初期，垃圾山的廢棄物、廢木枝、波浪板堆高近20公尺高，當中也有大批雜物、泡棉，加上內有沼氣、燃燒數量多達7.5萬噸，大火竄燒時因此冒出大量濃煙和火舌。

有網友在本報拍攝的火場照中，發現有團濃煙像極李小龍的臉孔，有頭髮、眉毛、眼睛、嘴巴，神韻也像，讓其它網友看了覺得真的很像；另張像是老鼠輪廓的黑煙火場照，有的人則說像隻狗，像不像就看你是否想像出來。

烏樹林廢棄物暫置場今天(22日)持續動用怪手挖開廢木堆、廢棄物再澆水滅火、降溫，完全撲滅要再花上些時間。

火場黑煙呈現老鼠輪廓(左側圓圈處)。(記者楊金城攝)

烏樹林廢棄物暫置場昨晚大火燒最旺時，在60公尺外都受不了高溫。(記者楊金城攝)

烏樹林廢棄物暫置場持續進行火場清理。(記者楊金城攝)

