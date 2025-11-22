台南後壁烏樹林廢棄物暫置場深夜大火 台南12區、高雄民眾注意空污
位於台南市後壁烏樹林的廢棄物暫置場，昨天（11/21）晚間驚傳廢棄物火警，現場火勢猛烈，消防局獲報後隨即出動前往灌救，環保局也發文說明受影響範圍為台南市12區和高雄市部分地區，有可能影響空氣品質，提醒範圍內民眾關閉門窗、出門戴口罩。
今年7月丹娜絲颱風衍生大批廢棄物，堆置在台南市後壁烏樹林的廢棄物暫置場，地方居民盼早日清除以免發生危險，市府原定明年5月前去化清空，昨晚卻傳出白河中正路下秀祐橋附近燒起大火，烈焰濃煙竄天的景象也被民眾拍下po網。
消防局獲報後，立即出動11個消防分隊，共17車、33名警消前往，環保局也加派4輛重機具支援，大批人車連夜灌救滅火，今早終於控制住火勢。
環保局深夜在臉書發文表示，21日晚間20點40分，台南市後壁烏樹林發生廢棄物火警，現場火勢逐漸受到控制，目前可能影響範圍為後壁區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、善化區、官田區、新市區、永康區、歸仁區、仁德區、東區及高雄市部分地區。
環保局今天上午7點半更新表示，現場火勢逐漸受到控制，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，請民眾不必恐慌。市長黃偉哲也提醒，位在範圍的民眾關閉門窗，如需外出請戴口罩做好自我防護。
更多太報報導
TWICE歌單搶先看！子瑜第一棒Solo 座位圖、交通、接駁車懶人包
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
政大政治系邀黃國昌講座「開放QA」 遭灌爆留言「會被嗆白癡問題嗎？」
其他人也在看
楊謹華大方穿比基尼上街！47歲身材超辣「還有川字腹肌」 網嘆：要多自律才行
藝人楊謹華近期飛往歐洲度過長假，在社群平台陸續分享出遊照片，張張都流露輕鬆愉快的心情。在其中一組照片中，她身穿比基尼搭配長褲，在池邊悠閒躺下休息，難得展現出保養有成的好身材，讓網友紛紛驚嘆「狀態太好了」！姊妹淘 ・ 21 小時前
台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重...CTWANT ・ 3 小時前
試辦四年的新制14天教召變這樣 光步槍射擊量就比首年「多3倍」
國防部新制教召自2022年試辦首年便備受關注，從訓期延長至14天且不休假，到逐年精進課程、教練內容，也讓新制教召不枉外界所賦予它的「最硬教召」名號；隨著今年召訓來到尾聲，有近期剛完成新制教召的召員透露，他在兩周裡除接受戰傷救護、限制空間作戰等課程，步槍射擊更打了近150發子彈，比首年規劃足足多出三倍自由時報 ・ 1 小時前
後壁烏樹林暫置場深夜大火 消防局通知環保局加派重型機具支援
記者翁聖權／後壁報導 今年七月丹娜絲颱風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作…中華日報 ・ 13 小時前
今起回溫3天！下週新冷空氣報到 北台「先濕後乾」冷4天
[Newtalk新聞] 今(21)日冷空氣稍微減弱，各地氣溫超微回升，平地的低溫約在15至17度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天迎風面仍有少量水氣，23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，但24日晚上起有一波「東北季風」南下，北台轉濕冷，25日下午起轉乾，各地晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱。 吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4時52分各地區平地的最低氣溫約在15至17度，各區最低溫為北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。 而根據今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。 23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，但24日晚上起有一波東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣新頭殼 ・ 1 天前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 3 小時前
台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場大火 空污影響範圍擴大至14區
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
女星林映唯嫁了！親自策畫婚禮卻崩潰 賈靜雯當證婚人原因曝光
女星林映唯與男友Richard正式成為夫妻，婚禮籌備近一年，從證婚儀式到婚宴流程、現場光源、佈置主題、餐飲內容，甚至服務生的穿著，全由她親自規劃。林映唯笑說，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」被問到婚禮結束後最想做什麼，她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」鏡報 ・ 15 小時前
漫步大崙山銀杏步道 金色森林、茶田雲海、仙氣竹林！南投鹿谷的深秋漫步好美
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
基隆田寮河深夜驚見浮屍 78歲男溺斃遺體吊掛上岸
基隆市消防局於21日23時54分接獲通報，民眾指稱玉兔橋附近河面疑似有人溺水。信二分隊接獲後，立即派遣3輛消防車、1艘救生艇、7名消防隊員與2名義消前往，由小隊長呂俞男帶隊。消防人員於22日0時1分抵達現場，0時3分在河面發現男性遺體載浮載沉，立即展開打撈作業。歷時約26...CTWANT ・ 3 小時前
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 5 小時前
老婦褥瘡傷口難癒 醫護往診耐心照料
7月丹娜絲颱風重創嘉義，在那之後人醫會擴大往診，就發現有需要協助的長者長期被忽略，缺乏醫療資源，因此從那時起，慈濟就主動承擔照顧責任。水上鄉一名老婦人有褥瘡，人醫會每個月都到她家看病，細心教導看護...大愛電視 ・ 1 天前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 3 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 5 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 22 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 2 小時前
暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導今（22）日適逢24節氣中的「小雪」，冷空氣減弱帶來短暫回暖，但氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 1 天前
今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨
氣象署預報員黃恩鴻指出，目前環境仍為東北風主導，加上水氣未散，全台各地雲量偏多。白天溫度部分，北部與宜蘭約22至23度，花東地區則為24至25度，中南部高溫可達26至27度，感受上較為溫暖。展望週末（22至23日），東北季風將逐步減弱，各地氣溫回升，但早晚依舊偏涼。中南...CTWANT ・ 1 天前