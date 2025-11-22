台南後壁烏樹林廢棄物暫置場深夜大火 台南12區、高雄民眾注意空污

台南市後壁烏樹林11/21晚間發生廢棄物火警。翻攝自臉書社團「台南大小事」



位於台南市後壁烏樹林的廢棄物暫置場，昨天（11/21）晚間驚傳廢棄物火警，現場火勢猛烈，消防局獲報後隨即出動前往灌救，環保局也發文說明受影響範圍為台南市12區和高雄市部分地區，有可能影響空氣品質，提醒範圍內民眾關閉門窗、出門戴口罩。

今年7月丹娜絲颱風衍生大批廢棄物，堆置在台南市後壁烏樹林的廢棄物暫置場，地方居民盼早日清除以免發生危險，市府原定明年5月前去化清空，昨晚卻傳出白河中正路下秀祐橋附近燒起大火，烈焰濃煙竄天的景象也被民眾拍下po網。

消防局獲報後，立即出動11個消防分隊，共17車、33名警消前往，環保局也加派4輛重機具支援，大批人車連夜灌救滅火，今早終於控制住火勢。

環保局深夜在臉書發文表示，21日晚間20點40分，台南市後壁烏樹林發生廢棄物火警，現場火勢逐漸受到控制，目前可能影響範圍為後壁區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、善化區、官田區、新市區、永康區、歸仁區、仁德區、東區及高雄市部分地區。

環保局今天上午7點半更新表示，現場火勢逐漸受到控制，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，請民眾不必恐慌。市長黃偉哲也提醒，位在範圍的民眾關閉門窗，如需外出請戴口罩做好自我防護。

