台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導
台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，消防局、環保局等相關單位全力動員，由晚上到白天全力滅火，至二十二日上午近十一時將主要火勢撲滅，並進行殘火處理，燃燒面積初估約三千平方公尺，還好，無人員受傷、受困。
這場大火，消防局獲報第一大隊、派出白河等消防分隊二十七車、警消五十二人、義消十人投入救災，現場燃燒範圍廣大，火光衝天，相當駭人，經積極開闢防火巷避免延燒，並尋求增援，環保局調派重機具、水車到場支援、火勢在二十二日凌晨二時十三分獲控制，到近十一時將火勢撲滅進行殘火處理。
目前殘火主要在廢木區和綜合廢棄物區，廢棄物大約有七點五萬噸，消防局以多條水線，搭配環保局水車等灌注，要全部撲滅可能還要一段時間。
市長黃偉哲前往現場視察，感謝消防局第一大隊同仁及環保局人員不眠不休，在最短時間內控制住火勢延燒，目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷悶燒，並將殘火全部撲滅，以降低風險；市議員王宣翰、李宗翰、後壁區長李至彬等人也都持續在場關心。
消防局長李明峯說，感謝所有徹夜救災及交班後仍持續堅守現場的消防人員，於水源取得不易的區域，仍能迅速建立完整救災模式與安全作業環境，展現對轄區特性與救災資源的熟稔掌握。
環保局說，該局獲報後第一時間啟動應變措施，調派挖土機、水車等機具趕赴現場與消防局齊力滅火，讓火勢在最快時間內獲得控制，同時也派移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，將持續監測至火勢熄滅，提醒民眾做好防護措施。
環保局指出，後壁烏樹林風災廢棄物自七月八日已累積逾二十五萬公噸；為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共三億五百萬元，確保工程不中斷；目前營建混合物及廢樹枝兩案均已進入發包程序，市府團隊將持續整合跨局處資源，全力推動後續清運作業，力求於明年儘速清除部分廢棄物，降低環境及公共安全風險。
其他人也在看
恐延燒1週！台南烏樹林廢棄物暫置場大火 「這14區」空品受影響
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨（21）日20時40分發生火警，警消出動大批人力救火，現場大面積燃燒，不斷傳出爆裂聲響，黑煙竄天畫面相當恐怖。消防局指出，火勢在22時22分才順利控制，起火原因尚待調查。環保局起啟動空品監測，指出目前可能影響範圍為後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。鏡報 ・ 1 天前
台南烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 (圖)
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢，目前正進行殘火處理。中央社 ・ 22 小時前
台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重...CTWANT ・ 1 天前
冬天「紅斑性狼瘡」易惡化！冬令進補恐刺激體內熱象惡化
紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其冬天更容易出現手腳冰冷、臉頰泛紅的情形，若一再誤認為只是天氣冷或氣血循環不佳，可能忽略背後病程變化。中天新聞網 ・ 1 天前
後壁烏樹林暫置場深夜大火 消防局通知環保局加派重型機具支援
記者翁聖權／後壁報導 今年七月丹娜絲颱風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作…中華日報 ・ 1 天前
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況EBC東森新聞 ・ 21 小時前
台南烏樹林災後暫置場燃燒7.5萬噸廢棄物 火勢暫控制
台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，消防局、環保局動員一夜奮戰持續15小時滅火，今天（22日）上午11點多控制火勢，侷限在廢棄物、廢木區不再延燒出去，環保局估算7.5萬噸廢棄物燃燒，要完全撲滅需要幾日時間。另外，市道172線（白新公路）往東在烏樹林至白河下秀祐路段為救災需求進行封閉，自由時報 ・ 21 小時前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和 […]觀傳媒 ・ 19 小時前
公車同時來兩台怎麼攔？ 司機教：揮左手代表第2台
平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只舉右手揮一揮吧，不過日前有乘客困擾，同時來兩台要搭的是後面那一台，要怎麼讓司機不要誤會呢？怕攔到的不是要搭的那台，就有一名客運司機教學，一起來看。 #公車#兩台#招手方式東森新聞影音 ・ 21 小時前
盼立院審視院版《財劃法》 卓榮泰：新北統籌分配款增加數六都最高
[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團日前二度修正《財政收支劃分法》，行政院20日也提出院版因應。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，新北在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他呼籲立法院能夠重新審視政院版《財劃法》，讓中央與地方的建設一直往前走。 卓榮泰今出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮，並致詞表示，行政院日前提出的《財劃法》修正草案，讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市有充裕的自主財源，能決定自己縣市該有的建設方向。 卓榮泰指出，依照行政院版《財劃法》，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他說明，因為新北市地廣人多，經過土地面積、人口計算，並將 65 歲以上長者與 14 歲以下人口採 1.2 倍計算，因此新北的統籌分配稅款會增加。 不過，卓榮泰指出，政府希望六都跟非六都要平均，不能六都一直發展，非六都擺在後面，也就是總統所說「均衡台灣」的理念。 卓榮泰表示，希望能爭取立法院的支持，今天許多立委助理、主任都在現場，盼重新審慎來看政院的《財劃法》能否做到國人生活品質平均、中央與地方的事權合理、新頭殼 ・ 20 小時前
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 20 小時前
建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
建國科大為慶祝創校六十週年，於今（二十二）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行了隆重的慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大六十年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。其中第一屆商專銀行科的學生林明富，格外引人注目，畢業後他進入台中企銀工作擔任副理，如今已是健康的耆老。他回憶當年青澀歲月師長的教誨，感性表示：「當年感謝母校的栽培，否則沒有今天的我。」在場師生深受感動。中午在該校禮堂席開六十四桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主,以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈一00萬。博雅出版社 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
濫倒廢棄物賺3萬5黑心錢 環保蟑螂判刑1年半
簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取台幣3萬5000元清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，無視環保法令，賺取黑心錢。基隆地院認為簡男隨意丟棄廢棄物，有害公共衛生，犯後否認犯行，依廢棄物清理法判1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。自由時報 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權EBC東森新聞 ・ 21 小時前
入伍首日就逃兵！成功嶺替代役偷連長車闖關離營 役政司懲處曝光
台中成功嶺20日發生替代役男偷車逃兵事件，26歲李姓役男當天報到後，因不適應軍中環境，晚間趁上廁所時脫逃，並在停車場偷走1名連長的私車連夜開回台北。役政司指出，李男擅離職役部分將予以記過或禁足處分，偷車部分將依竊盜罪移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 20 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前