台南後壁烏樹林暫置場深夜燒到白天 居民批：3周前就提醒卻沒人理

張姓農民自家的農田就在後壁烏樹林暫置場旁邊，因以往也曾發生火警，3周前他曾提醒相關單位卻沒有人理，也沒有任何動作，結果昨天晚上就發生火警，他也希望「地方政府要負起責任！」記者萬于甄／攝影

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，火勢從昨晚一路燒到今早，已燃燒超過12小時，消防人員也疲於防護救火，相當辛苦，消防局目前出動25車、無人機2台及警義消59人灌救，火勢雖侷限控制，但因現場堆置大量易燃物，完全熄滅恐需近1周時間。

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，消防人員仍積極灌救中，現場煙霧漫天，恐需花費不少時間處理。記者萬于甄／攝影

據了解，烏樹林暫置場自今年7月風災後，堆積大量廢棄磚瓦、木材及家具等，廢棄物堆置量已逾25萬噸，環保局原訂明年5月前還給海軍建置飛彈基地，但礙於經費問題，廢棄物去化清運進度較慢，大量的廢棄物早讓地方居民憂心釀災，孰料，昨晚就發生火警。

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，現階段燃燒範圍已有效阻隔並建立防火牆，火勢初步獲得控制，消防員也配合環保局怪手開挖滅火。記者萬于甄／攝影

在後壁種植綠竹筍的張姓農民，自家農田就在烏樹林暫置場旁邊，他說，當初市府環保局要將廢棄物堆置在此處時，連告知地方農民、居民都沒有，導致自家農地道路都是碎石子，還有一堆塵土飛揚，這就算了，3周前就曾向中央政府提醒，該處曾發生火警，盼加速廢棄物清運。

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，現階段燃燒範圍已有效阻隔並建立防火牆，火勢初步獲得控制，消防員也配合環保局怪手開挖滅火。記者萬于甄／攝影

張姓農民表示，「3周前提醒卻沒有人理，也沒有任何動作」，結果昨天晚上就發生火警，周邊監視器是否有拍到起火原因並不清楚，但「如今這種天氣真會造成廢棄物自燃嗎？」讓人很疑惑，「希望地方政府要負起責任！」別讓這樣的事情再度發生。

台南後壁烏樹林暫置場自今年7月風災後，堆積大量廢棄磚瓦、木材及家具等，廢棄物堆置量已逾25萬噸。記者萬于甄／攝影

南市消防局第一救災救護大隊長邱國禎說明，昨晚消防人員抵達現場時，近20公尺高的垃圾山廢棄物已全面燃燒，初估燃燒面積達3000平方公尺，現階段燃燒範圍已有效阻隔並建立防火牆，火勢初步獲得控制，後續將配合環保局怪手開挖滅火，詳細起火原因仍待調查。

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，火勢從昨晚一路燒到今早，已燃燒超過12小時。記者萬于甄／攝影

環保局副局長陳幸芬強調，烏樹林暫置場廢棄物去化是一步驟一步驟進行，且該處作業空間相當侷限，因此一開始先收集各區風災廢棄物後，近期暫置場已關閉並逐步將廢棄物分類、破碎處理，後續會由清運業者協助將廢棄物去化，相關去化工程均已發包。

台南後壁烏樹林暫置場自今年7月風災後，堆積大量廢棄磚瓦、木材及家具等，廢棄物堆置量已逾25萬噸。記者萬于甄／攝影

