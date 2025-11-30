台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

台南市後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，消防局人員迄今仍在殘火處理，結果今天晚間7時許，安南區安清路三段往焚化爐旁的城西掩埋場也冒出大火，消防局於7時48分接獲報案，8時7分抵達現場，目前出動25車51人，無人機1台，8時10分出水搶救中，目前無人傷亡。

消防局指出，已緊急調派3台消防機器人前往支援灑水滅火，並持續增派水車、無人機、消防機器人，另通知環保局通知空汙警報、增援環保局水車與重機具支援；8時23分土城分隊回報，現場為城西第三掩埋場，垃圾堆約20公尺高，持續出水搶救中。

