台南後壁烏樹林燃燒第10天！ 消防救災雙腿陷泥沼

台南後壁「烏樹林堆置場」在丹娜絲風災後，堆置超過25萬噸廢棄物。沒想到上個月底發生火警，燃燒至今已超過10天，現場滿是泥濘，為了處理殘火消防隊員必須冒險經過。另外，城西掩埋場又傳出火警，6層樓高的垃圾山狂燒，這已經是今年第3度起火。環保局研判，恐怕是上次火警導致內部殘火復燃。

避免高溫悶燒出動怪手開挖 現場泥濘布滿泥沼

事發地點位於台南後壁區烏樹林堆置場，自丹娜絲颱風過境後，場內堆積的廢棄物已超過25萬噸，11月下旬堆置場突然發生火警，火勢至今已持續超過十天，消防隊員仍持續在滅火。

廣告 廣告

現場熊熊烈火持續燃燒，火勢驚人。圖／翻攝自Threads＠angel_yang

為防止高溫悶燒，現場出動怪手進行開挖，但泥濘不堪，地面布滿厚重泥沼，消防人員在處理殘火時，必須小心涉險前進，隊員一邊拉水線一邊穩住腳步，而後方的義消雙腿幾乎深陷泥沼，艱難而堅毅地支援救火工作。

義消雙腿幾乎深陷泥沼。圖／翻攝自Threads＠s0932985227

城西掩埋場「6層樓高垃圾山」狂燒 今年第3度起火

而在台南安南區城西掩埋場又傳出火警，六層樓高的垃圾山熊熊燃燒、火勢猛烈，從空拍畫面看去更令人震撼，濃煙直衝天際，火舌不斷竄出，消防隊員全力搶救阻止火勢擴散，燃燒範圍主要集中在生活垃圾暫置區。台南市消防局第六大隊長邱淵明指出，火勢約達六層樓高，現場北風吹拂，使火勢進一步加劇。

這是今年第3次火警，環保局前往勘災後研判，火警原因可能是高溫導致殘火復燃，距離上次火警發生僅一個月，近日氣候乾燥也增加了復燃風險，市府將啟動環境監測與應變措施，確保周邊居民安全。

台南安南區城西掩埋場傳出火警，火勢猛烈。圖／翻攝自Threads＠chestdrho、台視新聞

台南／黃富祺、梁子玥、柯承浩 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

心碎香港宏福苑大火... 鄧紫棋中國開唱淚崩：盼用歌聲帶給大家力量

火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

台南第三掩埋場20公尺高垃圾山起火燃燒 安南區列空品提醒