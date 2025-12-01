台南後壁烏樹林還在燒…城西掩埋場又火警 黃偉哲：火勢已滅，空品未受影響

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場大火燃燒逾10天仍未熄滅，不料昨晚安南區的城西二期掩埋場也冒出大火。（台南環保局提供）

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場大火燃燒逾10天仍未熄滅，不料昨晚（11月30日）台南安南區的城西二期掩埋場也冒出大火，消防局獲報後出動25車51人員灌救，今（1日）凌晨深夜將火撲滅。市長黃偉哲發文說明，城西掩埋場火勢未波及到「石綿瓦廢棄物區」，環保局的空品監測數據也顯示正常，「空品未受影響，請市民朋友放心！」

黃偉哲表示，昨晚城西二期掩埋場發生的火勢已經撲滅，殘火在消防同仁的努力下，於今日凌晨處理完畢，起火點是「生活垃圾暫置區」，完全沒有波及到各界所關注的「石綿瓦廢棄物區」。空品方面，由於風向為偏東、東北風，煙霧往海上飄散，目前的監測數據顯示，空品維持在「普通」等級。

為了防止類似情況再發生，台南市府已啟動加強覆土、科技監控、夜間加強巡邏等強化措施。黃偉哲呼籲市民朋友，「打火機、高壓噴霧瓶、鋰電池」 千萬別丟進一般垃圾車，很容易受到擠壓起火，盼市民落實垃圾分類，減少火災風險。

台南昨晚安南區的城西二期掩埋場冒出大火，黃偉哲說明「空品未受影響，請市民朋友放心！」（翻攝自黃偉哲臉書）

台南環保局指出，防局昨晚19時48分接獲報案後立即出勤，於20時07分抵達現場後佈署水線並開闢防火線，火勢於21時58分撲滅，殘火於今日凌晨即完全撲滅，無人員傷亡。

環保局指出，燃燒區域為焚化爐歲修期間調度的生活垃圾暫置區，未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物；監測資料也顯示，本次火警未影響空品，目前南市空品維持在「普通」等級。

