台南後壁確診H5N1禽流感！逾萬隻撲殺消毒 急篩周邊6禽場

台南市動保處動物防疫人員至後壁區感染禽流感的案例場進行雞隻撲殺銷毀作業。（台南市動保處提供／郭良傑台南傳真）

台南市政府農業局動保處於1月15日接獲後壁區一家蛋中雞業者主動通報，指場內蛋雞有異常死亡，當天動保處立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感。動保處於19日完成撲殺10,836隻蛋中雞，全數已運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，已積極強化該雞場各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內6場禽場採樣監測，1至3公里內47場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之病毒降到最低。

防疫人員到禽流感案例場進行雞隻撲殺銷毀作業後，使用機具進行清運作業。。（台南市動保處提供／郭良傑台南傳真）

防疫人員到禽流感案例場進行雞隻撲殺銷毀作業後，進行禽舍消毒。（台南市動保處提供／郭良傑台南傳真）

防疫人員到禽流感案例場進行雞隻撲殺銷毀作業後，消毒車進行養雞場噴霧消毒。（台南市動保處提供／郭良傑台南傳真）

動保處表示，現為野生候鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，115年迄今全台共發生6例禽流感案例（台南市共1場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫感染。

動保處呼籲養禽業者，務必要提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與野生候野鳥接觸，降低病毒入侵機會。

動保處表示，正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報，切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。

