台南後壁豬舍火警小豬全燒死 豬農損失60萬

▲台南後壁豬舍起火，業者兩天前才購入的百隻小豬喪生火窟。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 今（22）日上午6時許，台南市後壁區頂寮里1棟豬舍傳出火警，上百隻豬仔喪生火窟，所幸並無人員受困傷亡，初步估計業者在一夜之間損失60萬，火勢還波及停靠在一旁的汽車，但確切起火原因，還有待進一步釐清。

據了解，起火的豬舍為磚造平房，業者兩天前才剛買進一批豬仔，見近日氣溫驟降，擔心豬仔受不了低溫才開啟電暖爐，沒想到卻因此釀成火警，整批豬仔全被燒死，燃燒面積約26平方公尺，還波及停靠在豬舍外的汽車，估計損失達60萬元。

台南市消防局在接獲報案後，陸續調派10部各式車輛、21名人員前往灌救，火勢15分鐘內撲滅，在確切起火原因，還有待進一步釐清。

