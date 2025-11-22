台南後壁風災廢棄物暫置區火警已控制 持續監測空氣品質
台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置區昨晚發生火警，環保局獲報後第一時間啟動應變措施，調派6台挖土機、8台水車等機具趕赴現場與消防局齊力滅火，讓火勢在最快時間內獲得控制，同時也派移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，提醒民眾做好防護措施。
環保局今年打造的移動式空氣品質監測車，首次到前線執行任務，24小時連續監測火場下風處空品，提供最即時空品數據，今日上午12時最新監測數據PM2.5：45.14µg/m³、PM10：72.26µg/m³，將持續監測空品直至火勢熄滅。
環保局說明，後壁烏樹林風災廢棄物自7月8日起已累積逾25萬公噸。為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保工程不中斷。目前營建混合物及廢樹枝兩案均已進入發包程序，市府團隊將持續整合跨局處資源，全力推動後續清運作業，力求於明年儘速清除，降低環境及公共安全風險。
