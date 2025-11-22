台南後壁「垃圾山」狂燒整晚烈焰沖天 12區空品亮紅燈。讀者提供

台南市環保局位於後壁烏樹林營區的風災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，現場堆置數以萬噸廢棄物形成「垃圾山」，火勢一發不可收拾，消防單位接獲報案後立即派遣白河等分隊前往，於凌晨控制火勢，台南市環保局預估轄內12區域及高雄空氣品質恐受影響。

台南市消防局於晚間8時40分接獲報案，立即出動25輛消防車、2台無人機、49名警消及10名義消前往灌救。由於燃燒範圍廣大，消防單位迅速請求環保局支援重機具，並同步通報相關單位協處，環保局隨後也調派4台怪手等機具到場，並派員監測環境狀況。

火勢直至22時15分獲得侷限，今天凌晨2時13分宣告控制。現場除了環保局投入15人、6台水車及4台重機具，後壁區公所、國道高公局及軍方也協助支援，立委賴惠員與環保局長也趕到關切。

環保局指出，本廢棄場是堆置風災後清運的廢棄物，原計劃明年4、5月要歸還給海軍海鋒大隊，用以建置飛彈基地，場內分為廢棄磚瓦、廢木、垃圾、波浪板4區，堆積數量數以萬計，但環保局還沒開始去化清運就發生大火。



