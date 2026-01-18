台南必訪廟宇、燈會、煙火秀！祈求好運旺旺來

Photo Credits：molly888666

春節的台南，總有一種特別溫柔又熱鬧的節奏。白天走進百年廟埕，焚香祈福、感受府城的人情溫度；夜晚則在燈海與煙火中，把團圓的喜氣點亮到最亮。到台南以「走春旅行」的方式過年，從香火鼎盛的廟宇參拜、震撼人心的鹿耳門煙火秀，到越夜越美的府城燈會與月津港燈節，收集屬於新年的好運與祝福。

【台南走春 6 地點】

南鯤鯓代天府

正統鹿耳門聖母廟煙火秀

祀典大天后宮

祀典武廟

普濟殿府城普濟燈會

台南鹽水王爺巷月津港燈節

南鯤鯓代天府

南鯤鯓代天府位於北門沿海，是全台規模最大的王爺信仰中心，主要祀奉李、池、吳、朱、范等五位王爺。每年10~11月間舉辦平安鹽祭，發送平安鹽袋給信眾，可以到廟前廣場的鹽堆裝入鹽巴後到香爐過爐，是非常受歡迎的納福驅邪寶物。​

開放期間：6:00-21:00

地址：台南市北門區蚵寮里976號

交通：搭乘興南客運，或從新營搭乘新營客運棕線（棕1、棕幹線轉藍線）在「南鯤鯓」站下車

正統鹿耳門聖母廟煙火秀

台南正統鹿耳門聖母廟的煙火秀是每年元宵節盛事，2026年煙火秀定於2月28日（六）舉辦，360度環繞廟體施放，結合無人機燈光秀、高空花火與蜂炮，包含啟炮儀式、多階段高空煙火與蜂炮六門等，多層次演出共約2小時。讓人驚豔的視聽饗宴，活動規模盛大，需提早規劃交通與住宿，也可透過台南正統鹿耳門聖母廟官方臉書收看直播。

開放時間：5:00-21:00

地點：台南市安南區城東里城安路160號

交通：台南火車站轉乘台灣好行99台江線，在聖母廟站下車即可

祀典大天后宮

台南大天后宮為台灣第一座官建的媽祖廟，是國家一級古蹟。大天后宮後殿所供奉的月老相當靈驗，讓許多單身信男信女前來誠心祈求好緣份，據廟方表示一年可以牽成300多對佳偶。而且還有一個相當可愛的傳說，拜拜後帶在身上的紅線如果不見時別擔心，表示月老正在處理業務中，已經幫你把紅線繫好囉!

開放時間：6:00-21:00

地點：台南市中西區永福路二段227巷18號

交通：台南火車站出發，搭乘 3, 5, 88, 99, 77路市公車 等路線至「赤崁樓」站下車，再步行約2-5分鐘即可到達

祀典武廟

台南祀典武廟主祀「武財神」關聖帝君，是全台唯一官祀的武廟，歷史悠久，經商者常來此祈求財運亨通，位於赤崁樓旁，以壯觀的紅色山牆聞名。除了求財，也因有月老與文昌帝君，可求姻緣與事業，是南市重要古蹟與信仰中心。台南有四大月老廟，祀典大天后宮專司姻緣、大觀音亭月老善長說媒、重慶寺的月老甚至能幫挽回對方的心，而祀典武廟的月下老人，所持枴杖威力無窮，打跑小三、斬除所有非正緣。

開放時間：6:30-21:00

地址：台南市中西區永福路二段229號

交通：搭乘高鐵到台南站轉接駁車/火車到台南火車站，再轉台南市公車 (3、5、88、99路)到赤崁樓站下車，步行即可抵達

普濟殿府城普濟燈會

今年邁入第 13 年的普濟燈會，是台南過年必看夜晚風景，以「越在地，越國際」理念，主打千盞素人彩繪燈籠（包含日本交流作品）妝點國華街與廟埕，並結合「普濟殿」三百多年歷史與威靈王神祇故事，設計與在地歷史、文化、節慶習俗相呼應的內容，呈現傳統與現代藝術交織的獨特魅力，展現深化文化底蘊，同時藉由國際交流，像是日本青森睡魔燈藝作品、日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區，將台南在地文化推向世界，創造獨特的年節氛圍。

2026 普濟燈會

展期：2026/1/24-3/1

時間：國華燈海區 每日 9：00~22：00，廟埕燈海區 每日 9：00~23：00

地點：台南市中西區普濟街79號 (府城普濟殿廟埕)

台南鹽水王爺巷月津港燈節

2026年台南月津港燈節，與新營波光節同步登場，主題為「隨光。呼吸」，展出59組藝術作品，包括藝術燈區、新銳作品的「月津超新星」及結合老街的「巷弄燈區」，主視覺發想自「波紋中的訊號」，透過光影藝術點亮鹽水小鎮，將歷史與現代創意融合，可欣賞到國內、外藝術家們的精心製作。夜晚當藝術燈飾開啟時，月津港呈現璀璨亮麗，彷如夜之美術館，照耀在河面上藝術與光影，與鹽水在地生態、歷史、文化共生，帶給民眾夢幻浪漫的體驗。

月津港燈節

期間：2026/2/7-3/8

地點：台南鹽水月津港親水公園及鹽水歷史街區

展覽資訊： 月津港燈節官網

