台南志工貼心安排 為海外慈濟家人創造歸屬感

2025慈濟海外培訓委員研習受證，有來自九個不同國家、400多位的的慈濟家人，負責幕後生活照顧的台南區志工們，除了細心準備住宿環境，連茶點區的佈置也很講究，有以想師豆排成的心型圖案，還有附上QR code的茶水，要讓家人在身心寬暢同時，傳遞溫馨祝福與佛法。

照顧來自九個不同國家、參與研習受證的海外志工生活起居，台南志工們可是費盡心思，不僅隨時補給，還有特殊的貼心安排。

慈濟志工 黃阿金：「每項茶水的茶品出來的話，我們都有一張的QR code，有上人的法語在裡面，這一桶水是來自，什麼的上人的法語來印證。」

69歲的台南慈濟志工黃阿金，從生活組、香積組的幹部，到第一次承擔這次海外受證的重責任務，把大活動當作是一種修行。

慈濟志工 黃阿金：「這一梯次有比較年輕的進來，她們有時候，她不懂我們在做的傾向，她有她的意見，但是我們都做給她看，原來是這樣，我為什麼會呈現這樣，所以也是一種傳承。」

慈濟志工 林素香：「由學到覺，然後中間有菩薩道，然後通到了花花世界，你要如何安住他的心，然後才能到覺悟。」

學習花藝有50年之久的慈濟志工林素香，透過巧手補綴花飾，讓海外志工短暫休息的同時，能賞心悅目的補充心靈能量、感受佛法。

慈濟志工 林素香：「吧檯這樣又不好看，所以我就要裝飾，讓它更秀色可餐，讓它有那個美感，而且我這布置，還是花為中心，然後它也動線流線，然後是開枝散葉。」

「請那個 我們的師兄寫的，學與覺。」

一連5天的研習受證，從「學習」佛法到「覺悟」真理，透過「菩薩道」的實踐過程，台南志工的用心，期盼海外的慈濟家人們，從身心靈都能有所得。

