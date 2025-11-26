台南恐少159億 陳亭妃批白藍封殺院版

立法委員陳亭妃。(劉祐龍攝影)

國民黨與民眾黨聯手推動《財政收支劃分法》修法並封殺行政院版本，引發綠營強烈反彈。民進黨立委今(26)日召開記者會，批評藍白版本在稅收及人口權數調整後「北部得利、中南部受害」，形成「中北親南」的分配模式，將嚴重衝擊高雄、台南、屏東等南部縣市財政。





立委陳亭妃表示，台南市在新制下實質少了159億元，她強調，中南部長期承受工業汙染、農業支出與高齡化壓力，藍白版本卻「削減地方正需要的資源，就是犧牲了南部人的權利。」

廣告 廣告





陳亭妃進一步指出，行政院提出的版本「是目前各縣市都能接受的折衷方案」，但國民黨卻選擇在程序委員會將其封殺。她批評：「國民黨害怕、擔心，所以乾脆把它封殺。封殺之後，這個版本就無法呈現在人民面前，也無法讓人民清清楚楚看到國民黨是多麼離譜。」





民進黨立委賴瑞隆指出，藍白版本將使台北市增加逾400億元財源，但高雄市財政將減少超過200億元，其中僅捷運相關經費，明年便少了103億元。同時點名國民黨不分區立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉，質疑其立場與代表中南部的正當性相悖。