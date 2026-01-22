台南恐怖火警！出租透天厝陷火海 3住戶嗆傷急送醫

台南市一棟4層樓連棟式出租透天民宅發生火災。（圖／東森新聞）





台南市一棟4層樓連棟式出租透天民宅，於今日凌晨零時55分許發生火災。消防局獲報後出動大批人車趕往救援，現場冒出大量濃煙並有住戶受困，救災人員隨即展開滅火與搜救任務，成功救出2名受困者，另有7名住戶自行逃生，其中3人因濃煙嗆傷送醫治療。

2樓雜物起火冒煙 消防雲梯車高空救援

台南市消防局119勤務中心接獲報案，指稱該出租民宅的2樓位置起火，且屋內疑似有人受困。消防局立即派遣第七大隊及鄰近第五大隊多個分隊前往搶救。消防人員抵達現場時，已有部分住戶先行疏散，但2樓仍不斷湧出濃煙。

廣告 廣告

消防員迅速佈起水線進行灌救，並於凌晨1時16分撲滅火勢。在滅火同時，救災人員升起雲梯車，分別從建築物的4樓與5樓處救出2名受困住戶。

住警器及時提醒 9住戶獲救3人嗆傷

根據消防局統計，全案共有9名住戶獲救，其中7人為火警發生時自行逃生避難。在獲救者中，一名20多歲男性與兩名女性（分別為20多歲與40多歲）向救護人員表示，因吸入濃煙感到不適且鼻內有碳粒，3人意識清楚，隨後由救護車送醫檢查。

現場勘查發現，起火點位於2樓，燃燒面積約10平方公尺的雜物。消防局指出，由於屋內有裝設住宅火災警報器（住警器），在火災發生初期發揮作用，讓多名住戶能及時覺察並先行疏散，有效降低傷亡。

更多東森新聞報導

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

打臉廖聰賢！親友曝他月拿4萬 啃老不幹事榨乾蔥油餅父母

快訊／新北死亡車禍！疑打滑與自小客碰撞 騎士送醫不治

