即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

台南市安南區昨（28）日上午發生一起暴衝車禍，63歲劉姓女子開著一輛白色自小客車，駛經長溪路三段與鎮安路口時，不明原因失控直撞前方停等紅燈的3台機車，只見騎士們宛如保齡球般遭轎車給撞倒，場面怵目驚心。此次事故造成2名女騎士輕傷，送醫後皆無大礙，現場4人酒測值均為零，至於劉姓女駕駛的暴衝原因，仍有待釐清。





台南市警消於昨日上午7時35分獲報，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的42歲簡姓、28歲鄭姓、27歲陳姓女騎士。

此次事故造成2名女性騎士受有身體擦挫傷，送醫後無大礙；現場4人酒測值皆為零，詳細肇因仍待警方進一步釐清。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」 現場畫面曝光

