台南恐換妃？王世堅喊「完全不可能」：賴清德公務之餘會南下助選陳亭妃

綠委王世堅（左二）、莊瑞雄（右二）9日陪同台中市英系8位市議員參選人，前往辦理黨內初選登記，並與綠營台中市長參選人何欣純（左三）合體。 （温予菱攝）

2026縣市首長議員選舉年底登場，綠委王世堅、莊瑞雄9日南下赴民進黨台中市黨部陪同英系市議員登記初選，被問及綠委林俊憲持續與台南市議長邱莉莉合掛看板，引起地方換妃說。王世堅強調，民進黨有一定黨紀跟規矩，這是完全不可能的事情，林一定會放下成見支持陳亭妃參選，且民進黨主席、賴清德總統，也一定會在公務繁忙之餘，找時間南下幫陳亭妃助選。

王世堅、莊瑞雄今陪同台中市英系8位市議員參選人，前往辦理黨內初選登記，會後被問及綠營台中南長參選人定調為綠委陳亭妃，不過林俊憲仍持續與邱莉莉合掛看板，引起地方換妃說，王世堅語氣堅定稱，完全不可能的事情，他們民進黨有一定黨紀跟規矩，這些遊戲規則從創黨至今，行之40年了。

王世堅說，從來沒有民進黨的參政黨員，在參與初選勝負出現後，還用其他的方式去翻轉，直言這是完全不可能的事情，而且以他跟莊瑞雄在立法院對林俊憲的了解，林的品格不至於會做這樣事情，他們對林的品格操守、願賭服輸一定會堅持，因為這是身為男子和大丈夫的重要原則。

王世堅也說明，林跟議長先前就掛有看板，適逢初選剛結束、過年，看板再拜年，也是人之常情，但是他知道林俊憲心中，一定會放下成見，來完全支持陳亭妃參選台南市長，不只林，包含賴清德也一定會在公務繁忙之餘，找時間南下幫陳亭妃助選。

王世堅表示，台南、台中、高雄對民進黨而言是非常重要的政績，過去也有亮眼表現，直言綠營這次「志在必得」。

