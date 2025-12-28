台南惡警辱民白癡被騙剛好 拒受理報案、踢皮球 法院認證劣行打臉：記大過不冤

台南謝姓警員拒受理詐騙報案被記大過，行政法院認證劣行。圖為165反詐騙專線。鏡電視提供

台南市新化警分局謝姓警員被控去年5月底處理一對遭詐騙夫妻報案時，不僅大玩「踢皮球」推諉受理，甚至背後公然辱罵被害人「真的是白癡，又不是住這還在這裡亂」，離譜言行讓台南市警局祭出「記一大過」重懲。謝員不服提出行政訴訟，日前遭高雄高等行政法院再審判決敗訴。

判決書指出，去年5月29日深夜，一對吳姓夫妻遭詐騙後，撥打165反詐騙專線諮詢，專線警員得知被害人住在山上區，建議到新化警分局山上分駐所報案。不料，當時值勤的謝姓警員竟搬出官僚架子，連番盤問民眾戶籍地，強行要求民眾前往歸仁警分局報案，甚至恫嚇「在這邊等要等兩、三個小時」。謝員堅持「發生地就是戶籍地」的錯誤觀念，隱諱誘導民眾離開。

吳姓夫妻隨即開車到24公里外的關廟分駐所報案，抵達時已是隔天凌晨0時12分，兩人向現場員警表示「我遭詐騙已經很可憐了，想說要報案，又要再跑一趟，心理、精神疲憊」，兩人在關廟分駐所完成報案後，致電110告知謝姓警員不受理案件。

警方勘驗山上分駐所監視錄影內容，發現謝姓警員趕走被害人後，竟對著在場另一名民眾大肆嘲諷，辱罵吳男「真的是白癡，X，又不是住這還在這裡亂」，冷嘲熱諷稱其被騙是「宣導不聽」。當分局勤指中心要求其追回報案人時，他更謊稱「民眾不願報案」。市警局對謝員記一大過處分，他不服打行政官司。

高雄高等行政法院高等庭法官指出，警察受理刑事案件應採「單一窗口」，謝員從警超過 15 年卻無視規定，行為具重大疏失，認原處分記一大過並無違誤；謝員對不相干民眾前，冷嘲熱諷被害人被騙是「自己要白癡的」，嚴重戕害警察團隊的專業形象；

法官認為，因為謝員的推諉，造成遭詐騙的被害民眾必須在深夜花費更多不必要的勞力、時間與交通費用，奔波前往另一個分駐所報案。這不僅有害行政效率，更讓已經身心疲憊的災民感受到更大的痛苦。

法官認為謝員無視專業準則，並以傲慢且具侮辱性的態度對待求助民眾，事後更試圖誤導調查，因此判定原處分「記一大過」完全合法且符合比例原則。

台南市新化警分局謝姓警員拒絕受理詐騙報案被記一大過。翻攝警政署網站



