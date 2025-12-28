台南惡警「知法玩法」黑歷史 冒弟名領費、撩妹露餡遭法院認證

台南謝姓警員曾冒弟名領證人旅費，撩妹露餡遭法院認證。讀者提供

台南市新化警分局謝姓警員，去年因推諉詐騙報案並在背後辱罵災民，遭重懲一大過，提起行政訴訟求翻身卻被法院駁回。他劣跡不止於此，2018年謝員曾大膽戴口罩冒用親弟名義應訊、簽名，並企圖詐領證人差旅費，被依偽造私文書罪判刑。2020年任職交通分隊期間，謝員更利用職務取得個資化名騷擾正妹，最終因LINE背景圖與公務群組「撞圖」而露餡。從警逾15年的謝員一再知法玩法，行政法庭法官認定其嚴重戕害警察專業形象與政府信譽。

《鏡報》追查發現，2018年5月謝姓警員的林姓妻子因涉嫌妨害電腦使用罪，遭新北地檢署起訴，時任台南市第四警分局交通分隊員的謝男為了幫女友脫身，疑似先大膽冒用原告名義簽署撤回告訴狀。檢方在追查撤告狀真偽時，傳喚謝的弟弟與林女出庭作證，不料，身為執法人員的謝員竟代弟出征，戴上口罩遮掩身分，在檢察官面前堂而皇之地簽下弟弟的名字應訊。

檢方事後調閱謝男與謝弟的行動電話通聯紀錄，發現開庭前一晚，謝員與林女睡在同一家汽車旅館，基地台定位顯示他全程在場，當場戳破他「沒去開庭」的謊言。令人搖頭的是，謝員在冒名應訊後，竟還堅持以弟弟名義請領證人差旅費。

面對偵訊時，謝員起初百般抵賴，甚至搬出高院判決稱撤告狀是原告親筆，謝弟也否認出庭，林女則拒絕作證，檢方因此認定有串證之虞，聲請羈押。直到聲押庭時，謝員眼見紙包不住火，才改口承認冒名應訊，但仍強辯這只是「法律評價問題」，不認為涉及偽造文書。新北地院依偽造私文書罪，判處謝員4個月徒刑，得易科罰金，並給予緩刑3年，須向公庫支付6萬元及接受法治教育。

除了偽造文書，謝員2020年3月在新化警分局交通分隊任職期間，也曾捲入性騷擾爭議。他被控利用處理交通事故之便，取得鄭姓女當事人的LINE後，化名「Steven」傳送「流眼淚的女孩」、「你不過就是謊稱單身的偽單身者而已」等調情訊息，令對方感到極度惶恐。

市警局調查後，認為謝員言行失檢，影響警譽，情節嚴重，同年6月2日市警局依警察人員獎懲標準第7條第2款規定，記過1次懲處。謝員不服，提出行政訴訟。

謝員事後否認騷擾，辯稱鄭女患有精神疾病且雙方有過節，甚至質疑調查員偏頗。但法院透過LINE背景圖案與新化分局公務群組比對，發現兩者均為「新加坡金沙酒店」背景，認定該帳號即為謝員使用。高雄高等行政法院最終駁回其訴訟，認定其利用職務取得個資邀約異性，言行失檢，記過處分適法有據。



