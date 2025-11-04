台南愛文芒果、金鑽鳳梨打入韓國市場 明年將供應各100公噸





韓國ESG農業株式會社、信宣國際有限公司今（4）日在台南市長黃偉哲見證下，與台南市楠西福農果菜運銷合作社正式簽署「2026年芒果及鳳梨契作合作意向書」，將於明(2026)年供應台南愛文芒果與金鑽鳳梨（台農17號）各100公噸，顯示台南農產成功打入韓國市場。

市長黃偉哲表示，台南是全台農業重鎮，擁有多元化農產品與堅強供應鏈基礎。透過簽訂合作意向書，不僅可確保農特產品質與供需穩定，更能推動品牌化與永續發展。市府近年積極布局國際市場，連續兩年參展韓國首爾食品展，展現台南農業的國際競爭力。此次簽署不僅是對農民努力的肯定，也為台南農產國際化寫下新篇章。

廣告 廣告

黃偉哲指出，此次合作得來不易，市府團隊多次赴韓洽談推廣，憑藉誠意與實力贏得韓方信任。台南農產品不僅具備優質口感與豐富產量，亦擁有完善冷鏈物流與嚴謹生產管理，確保每顆芒果與鳳梨都能以最佳品質呈現。

農業局長李芳林表示，這次簽約是市府推動國際市場策略的重要成果，顯示台南在協助農業合作社及業者拓展海外市場上成效卓著。市府並持續協助業者開發急速冷凍鮮果、果丁、果泥等多樣化產品，符合韓國市場對食品安全與高品質的需求。

自2024年起，台南團隊連續兩年參加「韓國首爾國際食品展」，2024年首度設置「台南物產館」，即成功爭取150公噸鮮果訂單、金額逾1,000萬元；2025年再度擴大參展，展出逾50項在地農漁特產，現場商機突破近3億元，讓「Tainan」成為韓國採購圈新關鍵字。

更多新聞推薦

● 館長直搗賴清德漳州祖廟 嗆「不孝、逆天」 賴氏宗親蒙羞：不承認中國人就改姓