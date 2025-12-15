台南慈中環保課 惜福愛物化為行動

台南慈濟中學高一學生，到環保站戶外教學，體驗環保志工的日常。

一百多位台南慈濟中學高中一年級學生，跨區到高雄湖內正意環保站參訪。「我們要到這一站就停，鐵罐。」

站內的輕軌台車最吸睛。台南慈濟中學學生 鄭芮如：「在推著過程中，去看那個回收的分類，然後讓我感覺說，他們真的滿辛苦，他們要一個一個去，把分類的東西丟進去裡面。」

「一人一籃，好 倒進去。」

學生體驗環保志工的日常，也看到體貼志工的巧思。台南慈濟中學學生 廖士翔：「車子可以裝回收，可以這樣 志工可以不用蹲著，蹲著腰可能會比較不舒服，膝蓋可能不好的話，這個車對他們來說，可能是比較幫助的。」

「定點喔，然後慢慢的 輕輕的，這樣勾出去就好了，不要太大力 這樣就不會傷到自己。」

台南慈濟中學學生 林文涵：「如果我們沒有愛惜去做這個分類，會出一些惡臭，甚至讓一些比較髒的物質，會潑到我們身上，對我們 甚至對這些，要幫忙做這些垃圾分類的人，會造成很多不便。」

台南慈濟中學老師 陳泓緻：「可以透過實作，讓同學們可以更清楚地了解，環保是一個什麼樣子的樣態，也讓同學親手，親自去參與這樣活動。」

學生用雙手，在環保站留下青春回憶，也從中學習，大家一起努力減少生活中不必要的垃圾。

