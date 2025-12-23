台南慈濟高中國小部，成了水土保持酷校園和台美生態學校，這可是讓學生擁有許多環保及生態理念，就連一群成大師生，到校園推廣閱讀，開出考題，都難不倒慈小同學的金頭腦。

透過遊戲，成大學生走入台南慈濟中學，陪小學生知識闖關。台南慈濟高中國小部學生 王哲萌：「可以讓我們知道一些歷史。」

成功大學學生 吳承軒：「還滿有趣的 還滿有趣的，因為平常大學就是接觸一些，都一樣年紀相仿的 比較乏味，來這邊 看他們這麼有精神，也滿有趣的。」

廣告 廣告

推廣閱讀，成大師生，乾脆把行動圖書館，開來校園。「對 這些都是我們成大的書，認識毒物的七堂課，這些都是我們借出來的書。」

成功大學教授 張雅雯：「希望把成功大學，我們圖書館的書，藉由通識課，我們的大學生也學習，把這些書籍，帶到偏鄉的小學 中學。」

大哥哥刻意出難題。「我問題是請舉例，有哪些溫室氣體，(溫室氣體有甲烷)，哇 繼續繼續，能講越多越好 還有什麼， (還有二氧化碳)。」

台南慈濟中學國小部學生 黃允捷：「上臺美生態的課都有教。」

成功大學學生 詹博仁：「我都有問一些比較困難，一些什麼像是空氣的運作，他們都會得很詳細，我是有嚇到。」

台南慈濟中學國小部老師 李慈穎：「這學期我們班滿多人，加入臺美生態，其實我覺得他們在臺美生態，也學得非常多。」

更多 大愛新聞 報導：

台南慈中生態校園 成大行動圖書館進駐

健康高齡生活 科學處方強肌力

