台南慈中生態校園 成大行動圖書館進駐

台南慈濟高中國小部，成了水土保持酷校園和台美生態學校，這可是讓學生擁有許多環保及生態理念，就連一群成大師生，到校園推廣閱讀，開出考題，都難不倒慈小同學的金頭腦。透過遊戲，成大學生走入台南慈濟中學，陪小學生知識闖關。

台南慈濟高中國小部學生 王哲萌：「可以讓我們知道一些歷史。」

成功大學學生 吳承軒：「還滿有趣的 還滿有趣的，因為平常大學就是接觸一些，都一樣年紀相仿的 比較乏味，來這邊 看他們這麼有精神，也滿有趣的。」

推廣閱讀，成大師生，乾脆把行動圖書館，開來校園。「對 這些都是我們成大的書，認識毒物的七堂課，這些都是我們借出來的書。」

成功大學教授 張雅雯：「希望把成功大學，我們圖書館的書，藉由通識課，我們的大學生也學習，把這些書籍，帶到偏鄉的小學 中學。」

大哥哥刻意出難題。「我問題是請舉例，有哪些溫室氣體，(溫室氣體有甲烷)，哇 繼續繼續，能講越多越好 還有什麼， (還有二氧化碳)。」

台南慈濟中學國小部學生 黃允捷：「上臺美生態的課都有教。」

成功大學學生 詹博仁：「我都有問一些比較困難，一些什麼像是空氣的運作，他們都會得很詳細，我是有嚇到。」

台南慈濟中學國小部老師 李慈穎：「這學期我們班滿多人，加入臺美生態，其實我覺得他們在臺美生態，也學得非常多。」

臺南慈濟高中國小部，原本就是水土保持酷學校示範基地，也是台美生態綠旗校園，也難怪這群，小小尖兵金頭腦，讓大學生，大開眼界。

