台南慈中18周年校慶 推素活力滿滿

台南慈濟高中12/6舉辦18周年校慶運動會，今年主題是節能減碳愛地球，每班無不絞盡腦汁把蔬食穿上身上，透過蔬食變裝秀，展現了團隊默契與關懷地球的行動力。

「運動員進場，他們今天穿上象徵健康的蔬果裝。」

校慶運動會就像一場變裝嘉年華，學生創意十足，有的化身大廚、有的穿上了蔬果裝。

台南慈濟高中國小部學生 鄭閔謙：「我扮演的是辣椒，希望大家多吃素食 少吃肉。」

台南慈濟高中國小部學生 施茵琪：「我們要提醒大家 蔬食愛地球，鼓勵大家多吃蔬食。」

學校志工、大愛媽媽以及家長會成員的裝扮也別具巧思。

台南慈濟高中家長會長 黃乙原：「讓孩子去了解 惜福惜食的用意。」

台南慈濟高中校長 姚智化：「一方面讓學生他們 從學習到生活，到共善 增加他的影響力，也讓我們的家長貴賓感受，學校在節能減碳的努力。」

天生弱視依舊參與一百公尺賽跑，高二學生葉珵熙體現了運動家精神。

台南慈濟高中學生 葉珵熙：「有困難的話 同學也會互相幫忙。」

台南慈濟高中學生 王聿寬：「他的精神很可嘉，不畏任何困難。」

台南慈濟高中老師 吳威德：「他是滿自律 很主動積極的孩子，真的很棒。」

整齊劃一的動作、鏗鏘有力的口號，校慶運動會展現了學生自信與滿滿的團隊默契。

