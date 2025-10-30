台南應用科大歡慶創校六十一週年 師生以多元藝術創能為學校慶生

台南應用科大以「璀璨六一．薈萃南應」為主題歡慶創校六十一週年，師生以多元藝術創能為學校慶生。（記者李嘉祥攝）

創立於1964年的台南應用科技大學，於創校初期的「台南家政專科學校」時期即有「新娘學校」美譽，歷經台南女子技術學院、台南科技大學迄今，已發展為融合文化、藝術與科技創新的綜合大學；今年以「璀璨六一．薈萃南應」為主題歡慶創校61週年，象徵學校在文化古都臺南扎根一甲子後，以創意、美學與實踐精神持續綻放新光彩。

校慶典禮於該校多功能展演中心盛大舉行，舞蹈系以「2025北海道踩舞祭演出節目－舞影隨形．讚山櫻」為活動開場，舞姿綻放如櫻飛舞，象徵南應人堅毅與創造力的延續；司儀宣讀總統、副總統與臺南市長賀詞，傳達國家與地方政府對學校在技職教育與文化創意領域貢獻的肯定；會中也頒發「第七屆傑出校友獎」，肯定於各專業領域中表現卓越的彭淑玲、譚朝玲、彭韻錚與路之．瑪迪霖等四位校友展現出南應大「學思相長」精神，為學弟妹樹立優良典範。

南應大董事長黃基正致詞感謝產官學各界賢達對學校的支持與肯定，並感念畢業校友在各行各業默默貢獻專業、為母校爭光，勉勵學校團隊與時俱進、精益求精，也鼓勵學生精進專業、勇敢逐夢，讓南應精神在時代舞台上持續閃耀。

校長劉修祥表示，南應大深耕文化古都臺南61年，從過往「新娘學校」溫婉形象蛻變為兼具文化底蘊與設計創新的大學典範；在歷任董事長與董事會支持及歷任校長與教職員工努力下，展現堅實的教育能量，未來會持續秉持與地方共榮的信念，發揮大學社會價值，實現學校與城市雙贏的願景。

校慶典禮表演節目豐富，舞蹈系「2025啦啦及嘻哈大專盃冠軍作品」以動感節奏詮釋青春活力；原住民學生以「薪火相傳．新生更迭」舞碼傳達文化傳承精神；音樂系學生以長笛演出「笛與樂的節奏狂舞」，樂聲悠揚、熱力四射；樂齡大學學員展現銀髮世代的創意與熱情，從各方面呈現南應師生多元藝術創能；外籍學生也登台進行傳統服飾文化走秀與歌唱演出，感謝校方對外籍學生的照顧；學生社團「嘻哈熱舞韓舞勁舞團」動感十足，壓軸由流行音樂系以勁曲帶動全場嗨翻天，將典禮熱度推至高潮，完美詮釋「薈萃南應」的多元與能量。

典禮結束後，校園內緊接著展開校慶系列活動，包括「2025 TUTech藝術季」、「校慶社團成果展」、「AI跨域應用研習－從生活美學到創新產業的實踐之路」、「健康聯合博覽會」、「校慶文創市集暨園遊會」、「原住民族文化週系列活動-南應大族服日」等，校園處處洋溢歡慶氛圍；各學院與系所也安排「校友回娘家」活動，讓歷屆畢業生重返母校，共同見證南應61年的榮耀與傳承。

南應大強調，該校創立61年來歷經不同階段的轉型與成長，從篳路藍縷到校務蒸蒸日上，面對AI時代與永續發展的挑戰，會持續推動智慧校園與跨域創新，培養兼具藝術素養、科技應用與國際視野的創新人才，成為南台灣最亮眼的科技大學。