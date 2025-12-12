台南應用科大與成大醫院跨域合作研發重症教學系統 透過混合實境提升照護訓練品質，並於第九屆台灣醫療科技展中展出讓民眾體驗。（記者李嘉祥攝）

▲台南應用科大與成大醫院跨域合作研發重症教學系統 透過混合實境提升照護訓練品質，並於第九屆台灣醫療科技展中展出讓民眾體驗。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學多媒體動畫系與國立成功大學醫學院附設醫院跨域合作研發出MR CRRT模擬學習互動系統，整合臨床專業與XR科技，為重症醫療訓練帶來新的學習模式，在醫護與社會貢獻極具影響力，並於「第九屆台灣醫療科技展」中展出，現場展示MR結合重症訓練的擬真情境，讓與會者能以親身體驗MR如何協助提升臨床教學與重症照護訓練品質。

南應大表示，連續性腎臟替代療法CRRT是重症醫療中不可或缺的治療方式，其操作需高度精準且流程複雜；傳統訓練受限於設備、人力與臨床場域安排，使醫護人員難以獲得足夠的反覆練習機會；新研發的MR CRRT模擬學習互動系統運用虛實整合技術，讓護理師能在真實空間中以混合實境介面進行操作演練，在安全且無壓力的情境熟悉治療概念與流程架構，提升臨床判斷能力。

南應大指出，該系統設計核心在於降低臨床訓練門檻、增加練習頻次並提升團隊溝通效率。藉由混合實境的虛實融合與直覺操作，護理師能更快速掌握相關器材配置、操作順序與臨床情境。系統能根據臨床需求進行教學化設計，使訓練過程具指引性、可重複性與高擬真度，大幅改善傳統訓練所面臨的限制。

南應大強調，在跨域合作中，該校多媒體動畫系負責3D建模、互動流程設計、MR系統開發，成大醫院則提供重症臨床知識、流程驗證與專業教學需求分析，雙方以臨床問題為導向，經過多次跨領域討論與測試，成功打造兼具臨床實務、學習效益及科技創新的MR教學系統；

此項研究與系統開發也獲得國家科學及技術委員會補助，得以整合臨床醫療、互動科技與教育研究等多領域資源。研究團隊感謝國科會補助，讓學校與醫院能更深入的跨域合作，使計畫能從概念研發走向可實際應用的智慧教學工具。