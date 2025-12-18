台南應用科大董事會拍板年終獎金最高1.6個月 展現永續辦學投資人才決心

台南應用科大辦學績效斐然，國際競賽獲獎數連年成長，董事會拍板年終獎金最高1.6個月 展現永續辦學投資人才決心。（記者李嘉祥攝）

少子化浪潮席捲高等教育，許多學校面臨經營寒冬，台南應用科技大學卻在困境中逆襲， 董事會會議通過114年年終獎金最高核發至1.6個月，此項決定不僅打破慣例，更超越公立學校標準，除展現強勁辦學實力與底氣，也透過幸福職場新標竿向外界宣示南應大「永續辦學、投資人才」的堅定決心。

南應大辦學績效斐然，國際競賽獲獎數連年成長，113學年度達201件，較前年增加16%，文創實力屢獲德國紅點、A\' Design Award等國際設計大獎；金點新秀設計獎連續15年入選數全國第一或第二，於全國技能競賽連年奪金，今年更在亞洲技能競賽奪金，並將代表國家參加世界技能競賽，且連續兩年榮獲「A+文化資產創意獎」年度最佳學校獎；全校系所評鑑全數通過，國科會大專生計畫近三年通過80件，南應大的教學品質及學術研究能力深獲肯定。

南應大董事長黃基正表示，在全體同仁努力下，學校於114年教學卓越、產學合作及競賽表現上均有目共睹；面對外部環境的嚴峻挑戰，董事會深知優質的師資與行政團隊是學校競爭力的核心，為實質肯定全校教職員工辛勤付出，董事會決議發給1.2至1.6個月年終獎金，對於表現績優同仁，更是打破往年上限，預計有同仁將可以領到1.6個月的獎金。

南應大指出，此項決策背後代表學校財務結構穩健與對未來的信心，在許多私校緊縮開支的現況下，南應大仍持續投入資源，營造安穩、有尊嚴且具競爭力的職場環境，友善良好福利制度預期可發生「磁吸效應」，吸引更多產業界與學術界的頂尖大師加入南應大團隊，進一步提升教學品質與研究能量。

南應大強調，該校於在「文創」與「實作」領域已居領先地位，董事會並以提供年終獎金實際行動鼓勵全體教職員工的努力，未來也會持續優化軟硬體設施與薪資福利，不僅要成為學生夢想的起點，更要成為台灣高等教育界中教職員工最嚮往的幸福職場。