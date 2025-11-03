台南應用科大號召師生減塑節能及綠色飲食 為校慶注入健康永續新能量

南應科大餐飲系辦「食在守護 校園動起來」活動，結合食安教育與環保，號召全校師生實踐減塑、節能與綠色飲食理念。（記者李嘉祥攝）

歡慶61週年校慶，台南應用科技大學餐飲系於新饌實習餐廳前舉辦「食在守護 校園動起來」活動，結合食安教育與環保行動，號召全校師生一同實踐減塑、節能與綠色飲食理念，為校慶注入健康與永續的新能量及獻上別具意義的永續賀禮。

此項活動設計結合教育與行動，讓參與者在輕鬆互動中學習食品安全、廢棄物分類與減塑知識，將食安教育融入生活體驗中，展現餐飲系師生在永續教育上的創意與行動力；南應大餐飲系系友會會長林彥宏分享於柬埔寨旅遊中的食安見聞，提醒大家食品安全的重要性，並以「食安與環保，從生活做起」為主題，倡導每個人的良善行動都是守護地球的具體實踐。

南應大也邀請臺南市政府環保局、百年中藥店博仁堂及找到了旅行社共同參與，透過中藥養生、綠色餐飲推廣與「食衣住行育樂」主題闖關活動，宣導食品安全、資源回收與環境永續概念；參與師生與民眾在趣味互動中完成電池、光碟等回收任務，可兌換精美環保小禮物，以行動推動資源循環、落實減碳目標，讓「永續」成為校園中可親身體驗與實踐的生活文化。

教授「綠色餐飲課程」的李宜靜老師以「剩食菜餚設計」為單元主題活動，帶領學生認識食材的產季、產地與取得方式，並依據食材特性進行創意料理設計，從食譜構想到烹調成品，實踐珍惜食材與永續利用的理念。學生於課程過程中記錄料理製備中的用水量與廚餘減量措施，並撰寫永續實踐心得，透過理論與實作結合，展現綠色飲食教育的具體行動與實踐精神。

南應大校長劉修祥表示，永續發展與食安教育是校園教育的重要一環，學校將持續推動師生以實際行動落實綠色生活理念，讓永續精神從學習場域延伸至日常生活。餐飲系主任賴美穎也指出，食品安全與環境永續是可落實的生活態度，未來餐飲系將持續以「綠色餐飲」為核心，結合產官學力量，打造兼具食安守護與永續行動的校園。