台南應用科大運休系前進三股國小辦冬令營 強化校際連結推動健康與環境教育

▲台南應用科大運休系寒假期間二度前進三股國小辦冬令營，強化校際連結推動健康與環境教育。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學運動休閒與健康管理系學會於寒假期間二度前往臺南市三股國小辦理冬令營服務活動，透過大學與國小間教育交流合作深化校際連結，引導學生將運動、休閒與健康管理相關專業落實於實際服務場域，同時陪伴學童在多元活動中探索學習樂趣，促進身心健康發展。

冬令營以「天氣失控中！風暴小隊全員出動！」為主題，由運動休閒與健康管理系學會學生共同發想與規劃，透過情境式設計與多元體驗課程引導學童化身「風暴小隊」，在各項挑戰與任務中學習合作、勇於嘗試並認識自我；活動內容結合團康互動、氣候變遷知識課程、運動防護貼紮體驗、舞蹈律動、手作課程、體能活動及大地遊戲，讓學童在動靜態課程中培養自信，並建立基礎的健康與環境意識；另也透過晚會與營隊回顧活動引導學童回顧學習歷程、分享收穫與成長，肯定自身努力與表現，並讓大學生在陪伴、引導與帶領過程中學習活動規劃、團隊合作與領導溝通，落實服務精神與社會關懷。

南應大表示，此場冬令營並非課程或學分導向活動，而是由運動休閒與健康管理系學會學生自發規劃與執行，學生於寒假期間主動投入時間與心力，展現高度自主性、責任感與服務熱忱，展現系上持續投入在地服務、深耕校園夥伴關係的具體成果；透過志工服務活動，大學生再度走入三股國小，陪伴學童一同學習與成長，不僅延續彼此情感連結、拓展學童學習視野與生活體驗，也讓學生在實際行動中學習付出、合作與領導，深化對大學社會責任的理解與實踐。

南應大運動休閒與健康管理系指出，該系重視學生專業能力與全人發展並進，除培養運動與休閒活動設計、健康促進與團隊帶領等實務能力，也強調運動安全、健康照護與永續意識的建立，透過氣候變遷議題的導入，苦引導學生將環境教育轉化為適合國小學童理解的學習內容，並藉由運動防護貼紮實作，讓學童認識運動傷害預防的重要性，同時培養正確的運動觀念與自我保護能力，也感謝三股國小校長王富美及老師的支持與協助，未來會持續結合專業學習、學生培育與社會服務，推動多元行動學習與公共參與，深化與在地學校的合作關係，落實大學教育社會價值。