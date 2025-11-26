台南應用科大餐飲系張淑禎助理教授深耕食農議題 榮獲國際發明家獎與國際創新發明競賽金牌獎

台南應用科大餐飲系張淑禎助理教授（右）長期深耕食農議題，一舉榮獲國際發明家獎與國際創新發明競賽金牌獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲台南應用科大餐飲系張淑禎助理教授（右）長期深耕食農議題，一舉榮獲國際發明家獎與國際創新發明競賽金牌獎。（記者李嘉祥翻攝）

台南應用科技大學餐飲系助理教授張淑禎老師於「2025年國際創新與發明系列競賽」中，從跨國上百位至數百件的競爭作品中脫穎而出，獲得學術界最高榮譽「國際發明家獎」與「國際創新發明競賽金牌獎」；台灣大學名譽教授吳文希榮譽理事長頒獎及肯定張淑禎老師於跨領域研發與技術創新上的卓越成就。

南應大表示，張淑禎老師長期深耕食農與地方產業議題，擁有多項創新發明專利，並多次獲得國內外重要獎項肯定；她以餐飲專業為核心，整合USR大學社會責任、AI科技應用、食品科技、智慧農業與地方創生，從在地產業痛點出發，推動產業特色與價值升級智慧應用，逐步建立可持續運作的地方產業鏈。

廣告 廣告

南應大指出，除研發與場域實作外，張淑禎老師亦積極將專業融入跨域課程設計，將AI、永續、食農教育與創新開發導入教學，帶領學生以專案式實作進入地方場域，協助產業建構更完整的地方創生與永續發展策略，培育具備跨域協作與科技應用能力的新世代人才。

南應大強調，獲得國際殊榮，不僅展現張淑禎老師創新研發專業能量，也彰顯學校於跨領域整合、USR推動與AI教育成果，未來學校也會持續以研究與實務結合，提供教師更多研發創新空間，為台灣地方創生、永續發展與科技整合注入更多可能，也期待促成與政府部會、地方產業的更深度合作。