台南成功啤酒廠前嚴重車禍 老翁擦撞聯結車一度無生命跡象
台南市善化區成功啤酒廠前24日上午發生一起嚴重車禍事故。一輛聯結車與機車因不明緣故發生擦撞，當場造成年約70歲的機車騎士被救出時一度無生命跡象，所幸緊急送醫後恢復生命跡象。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
據了解，車禍發生後，老翁所騎乘的機車也因此一度起火，惟騎士被救出時一度無生命跡象，所幸救難人員緊急急救後，老翁暫時恢復生命跡象，隨後被送往永康奇美醫院治療。
