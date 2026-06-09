台南成功國際同濟會 9日捐贈澎湖家扶中心30萬元獎助學金

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台南成功國際同濟會會長蘇永輝(左二)率會職幹部，九日捐贈澎湖家扶中心三十萬元獎助學金。（成功會提供）

記者蔣謙正／綜合報導

台南成功國際同濟會會長蘇永輝率領前會長林清木、黃清欽與廖崇舜與候任會長邱志鵬，以及會員與寶眷一行十四人跨海齊聚澎湖，九日捐贈澎湖家扶中心三十萬元獎助學金拋磚引玉，由澎湖家扶中心扶幼委員會主委蕭文勝代表回贈感謝狀，對於成功會全體會員的愛心挹注深表感激，將使離島兒少的求學路更加穩定。

成功會長蘇永輝指出，國際同濟會以「關懷弱勢，照顧兒童」為宗旨，長期挹注台南地區的家扶學子逾十六年不間斷，自去年走訪澎湖之後，深入了解到離島在學習及教育資源困境，因此連續二年集結全體會員的力量「送愛來澎湖」，支持勤奮向學的弱勢學子圓夢，同時盼能拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關注弱勢兒少的學習權益。

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澎湖家扶中心指出，離島學習資源有限，特別是二、三級離島的兒少，國中畢業後便需離鄉背井來到馬公市就讀高中職，未來更需遠赴本島就讀大學。經濟弱勢兒少除了要過早面對「離家」的孤獨與適應問題，求學過程中也衍生的住宿及交通成本，對其家庭經濟造成沉重負擔，讓求學之路充滿嚴峻挑戰。

澎湖家扶中心扶幼委員會主委蕭文勝(中)代表回贈感謝狀，對於成功會全體會員的愛心挹注深表感激。（成功會提供）

澎湖家扶中心每年發放近四百萬元的獎助學金，支持澎湖一市五鄉近五百四十二名兒少，減輕家庭在學費及各項學習的開銷，邀請社會各界一同來關懷離島兒少學習資源不足的議題，加入助學人行列，守護離島孩子的平等教育權，陪伴他們安心上學、翻轉未來。（郵政劃撥帳號：04560844，戶名：澎湖家扶中心）