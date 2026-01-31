台南成功燈會今晚啟燈！三千盞彩繪燈籠築成燈海 照亮府城夜空

鄭成功祖廟「丙午馬年府城成功燈會」三十一日晚上啟燈。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

鄭成功祖廟「丙午馬年府城成功燈會」三十一日晚上啟燈，懸掛三千盞燈籠形成燈海。鄭成功祖廟表示，今年有除夕成功聯歡晚會、點燈祈福、揮毫贈春聯、慶元宵迓花燈搓湯圓等一系列活動，歡迎大家前來體驗傳統年味的春節。

中西區是府城歷史核心區，隨著時代發展，許多傳統民俗活動逐漸式微，鄭成功祖廟為呈現春節傳統氛圍，連續十年舉辦「府城成功燈會」，打造行春亮點，今年由副市長葉澤山、鄭成功祖廟副董事長鄭有懋等人共同為「丙午馬年府城成功燈會」啟燈，三千盞燈籠懸掛在鄭成功祖廟前庭、忠義路二段、民生路一段、中正路及土地銀行四周，為夜空增添了無數色彩，也為台南的冬夜帶來一道道璀璨風景。

這次燈會有成功大學、成功國中、成功國小及第一幼兒園學童彩繪花燈，加下遠從日本平戶市及山形市特色燈籠，讓參觀民眾在欣賞在地燈飾的同時，也能一窺日本的節慶風情。台南市書法學會與樂墨書法學會的大師們也共襄盛舉，揮毫繪製精美的紅燈籠，增添藝文氣息。

日本平戶市及山形市特色燈籠。（記者陳治交攝）

值得一提的是，鄭成功祖廟於一一二年首度與日本友誼市山形市攜手合作，分別在鄭成功祖廟和日本山形市的JR車站互相展示亮麗燈籠；山形市連續三年參與「府城成功燈會」，不僅加深台南與山形市的友好關係，更照亮彼此之間的堅固情誼。

鄭成功祖廟指出，二月七日下午二點將邀請樂墨書法協會揮毫贈春聯。二月十五日除夕成功聯歡晚會。二月十七日至二十二日有過七星爐、躦成功轎。壓軸活動將於三月三日元宵節當晚七點登場，將有迓花燈、搓湯圓等傳統習俗活動，讓民眾在溫馨的氛圍中，一同歡慶元宵佳節。