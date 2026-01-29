台南成立「午餐保健科」！領先全台專責化 讓學生吃得更健康

台南市教育局長鄭新輝(右三)表示，為持續提升學校午餐品質與學生健康照護，30日將正式成立「午餐保健科」。(曹婷婷攝)

前陣子熱門話題「國中小學童營養午餐免費」，引發全台家長熱烈討論學校營養午餐品質，關注「免不免費不是重點，重點是美味健康，學生喜歡吃」。為持續提升營養午餐品質與健康照護，台南市政府教育局將於30日成立「午餐保健科」，率先全國將原本隸屬於「學輔校安科」的午餐保健股獨立設唯一個科，展現對學童營養與健康議題的高度重視。

教育局長鄭新輝表示，未來午餐保健科將專責統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、環境教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等相關業務。他說，目前些業務仰賴一個科的人力，每個人的工作負荷量都不小，向市長爭取成立專責單位也獲得同意，一來凸顯營養午餐的重要性，二來也是表示市府的重視。

廣告 廣告

他提到，台南市國中小自辦午餐學校達259校，占比為94.18％，其中56校設有中央廚房，並供應午餐給158校，總計由央廚聯合供餐合計214校，占82.9％；另，自給自足自辦午餐45校，其中1校為公辦民營；團膳供應16校、占5.82％。

鄭新輝說，自辦午餐優點是由學校營養師、廚工一起設計烹煮，確保學生營養午餐的色香味俱全，兼顧美味與健康，未來午餐保健科專責化將更能落實午餐自備、衛生安全、營養教育與食農教育也能向下扎根。

他強調，9月起國中小全面營養午餐免費，教育局也會持續午餐自辦，持續深化學校午餐自備與營養教育、食農教育及健康促進等，提升學童吃得更健康。

市長黃偉哲表示，市府長期以來高度重視校園營養午餐政策，面對中央營養三法的訂定及教育部學校午餐政策的推動，為確保學童營養均衡與飲食安全，即使在預算、員額及人力相對緊縮的情形下，仍秉持「學童健康優先」的核心理念，積極整合資源，成立「午餐保健科」作為專責單位，期許透過完整編制，系統性推動學校午餐、食品安全與營養教育相關政策，更有效回應教育現場需求。

更多中時新聞網報導

垃圾費全面隨袋徵收 可減量3成

張學友巡演收官笑稱暫時失業

吳宗憲證婚開黃腔逗新人