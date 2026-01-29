台南房價年跌達5% 價跌量微增

地政局公布去年十一月台南市住宅價格指數，整體而言，台南市住宅市場呈現價跌量微增的調整格局。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

地政局二十九日公布一一四年十一月台南市住宅價格指數，和去年同期降幅達百分之五，大廈和透天住宅價格指數都是略降；地政局分析，多數行政區相較前期及去年同期呈現下修調整格局。交易量部分，較前期略增百分之三，交易量增幅以歸仁、新市增幅最高。整體而言，台南市住宅市場呈現「價跌量微增」調整格局。

地政局表示，本期住宅價格指數反映，多數行政區房價仍處高檔緩步修正階段，交易量結果顯示，雖較上月微幅回升，相較去年同期，仍有顯著落差，反映市場仍處觀望氛圍。各區部分，以佳里、仁德及安南區相較前期略降，然還是有部分行政區正成長，包括新市、東區。若與去年同期相較，全部行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高前三名為仁德、佳里區及善化。

交易量部分，交易量前三名為安南、永康及安平，至於東、北及佳里區交易量，較去年同期下跌超過五成，整體而言和去年同期下降四成。

地政局分析，各行政區重大開發和新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見，全國景氣指標雖維持穩定成長，然未來市場走向仍存在不確定性。

市府表示，各項重大開發與公共建設正積極進行，帶動城市轉型與發展，包括南科、北安商業區等，也希望強化「南科、沙崙、柳營」科技廊帶產業鏈結。此外，南區喜樹灣裡市地重劃，加上北外環與國道８，日後將更緊密各行政區生活圈。