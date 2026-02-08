台南房價過年飆漲「住兩晚4萬5」！旅客嚇傻稱不如出國玩 業者回應了

台南一間飯店初二、初三房價飆漲至平日3倍以上，引起網友討論。示意圖，取自Pixabay



農曆春節將至，不少人規劃趁連假到南部旅遊，不料最近卻有民眾發現，台南市的飯店房價在過年期間飆漲，更有飯店初二、初三2晚總價接近4萬5千元，換算下來一晚就要超過2萬元，讓不少遊客直呼「還不如出國」。

有民眾近日於社群發文表示，台南某飯店平日房價多在5千到6千元左右，然而春節期間同樣房型價格卻大幅飆漲，其中初二、初三價格最為高昂，兩晚要價4萬5千元，平均一晚就要2萬多元，較平日高出超過3倍。此外，附近其他飯店也同樣漲價，兩晚住宿最便宜也要3萬元以上。貼文發布後，引來不少網友留言討論，紛紛直呼「太誇張」，直言若是房內有溫泉或特別設施，價格還能接受，否則這價錢真的可以考慮出國了。

飯店業者對此回應指出，網路截圖無法完整呈現訂房平台與房型資訊，房價會依房型配置、設備及銷售管道有所不同，建議民眾可至官網確認實際價格，同時強調春節期間人力及營運成本增加，調整幅度在合理範圍內，並無違規情事，若對房價有疑慮，可以先行致電飯店確認，由飯店人員進行說明。

台南市觀光旅遊局專員凃雅珍表示，依規定調整後的房價仍須在備查範圍內，不過該間飯店經查核後，並未超過備查標準，屬合法範圍，建議民眾出遊前可以提前進行規劃，並先確認飯店公告的價格。

