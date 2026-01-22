台南房市傾向買方 可撿便宜好宅

台南賣屋天數拉長、議價率提高，買方市場來臨！ （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

在政府打房措施下，房市買氣明顯降溫。房仲機構統計內部成交資料，全年全台平均銷售天數突破百日大關，來到一０四點二天，台南市則高於平均，來到一０七點八天，排全台名第三；議價率部分，全台平均議價率擴大至近百分之十七，台南則為百分之十八點三，代表買方市場來臨！

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，去年起房市進入盤整期，市場結構正式往買方市場傾斜。住商機構觀察全台去年成交資料發現，全台銷售天數平均增加十七天，來到一０四點二天，議價率達百分之十六點七，相較前年，增加三點七個百分點。

賴志昶分析，前年下半年起，央行祭出史上最嚴信用管制措施，加上銀行放款水位緊縮，讓買方貸款難度增高，去年市場觀望氣氛濃厚，房市進入盤整期，過去房市熱區「隨便賣、隨便賺」或「開價即成交價」榮景不再，市場結構明顯轉向買方市場，在量縮格局下，銷售期拉長、議價空間擴大，逐漸成全台通例。

南二都部分，台南、高雄銷售天數與前年相較，變動幅度不大，台南略增加八點七天，主因為過去南二都受科技題材帶動，吸引不少置產買盤，歷經打房，投資風氣散去，部分屋主為加速資金流動，心態出現軟化，加上過去房價補漲較多，屋主讓利空間較大，因此讓台南、高雄的議價率擴大，台南為百分之十八點三。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前市場結構已正式轉變，有售屋壓力屋主，建議開價策略應更貼近實際行情；而銷售期拉長與議價空間擴大，代表市場選擇增加，有意購屋者現階段正是進場多方比較、大膽向屋主出價好時機，在盤整局勢中，有望以「甜甜價」撿到便宜好宅。