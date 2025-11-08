台南打造「青年提案、市府回應、中央串連」 新模式引領城市前進
〔記者洪瑞琴／台南報導〕青年參與不只是口號，而是真行動！今年「台南青年審議民主行動計畫」集結熱血青年，與市府各局處展開跨域交流，讓青年意見不僅被聽見，更成為中央政策的重要參考，啟動「青年發聲、市府回應、中央串連」的政策合作新模式。
審議民主的價值在於「理性討論、形成共識」，讓不同背景的青年能在平等對話中理解彼此觀點、共思公共解方，實踐「由下而上」的公民參與精神。青年團隊展現滿滿行動力，從城鄉發展、交通願景到文化保存，皆提出具創意建言。
以「左鎮農遊新藍圖」為例，青年團隊提出以食農體驗結合在地旅遊的構想。農業局表示，將串聯左鎮農會與光榮休閒農業區，打造地方共榮的農遊品牌，推動農村永續發展。
針對新化老街發展，經發局肯定青年與居民提出的多元構想，認為凝聚商家與在地組織共識，是打造具特色且永續經營力商圈的基礎，未來將持續共推商圈再生。而文化局則提到，北區鎮北坊歷史街道工程已於今年完成，將以「保存與活化並重」為方向，形塑兼具歷史深度與現代活力的城市風貌。
在原住民族傳統智慧創作保護方面，原民會指出，原民傳智權益政策已行之有年，未來也將逐步納入平埔族群文化；至於南鐵地下化後的交通議題，交通、都發及工務等局表示，將導入綠色運具、自行車道與友善步行空間，打造以人為本的永續交通環境。
市府研考會主委王效文表示，未來將持續推動青年公共參與平台，鼓勵更多青年從「參與者」成為「政策共構者」，讓青年創意成為台南前進的強大驅動力。
